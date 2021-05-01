Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Семьям погибших в страшном ДТП на Ставрополье детей выплатят по миллиону рублей

Об этом сообщили власти Волгоградской области. Именно из Волгограда баскетбольная команда отправилась в трагический рейс.

1 мая 2021, 09:47
<p>Фото © ТАСС / Евгений Разумный</p>

Фото © ТАСС / Евгений Разумный

Власти Волгоградской области выплатят единовременную материальную помощь семьям погибших и пострадавших в ДТП на Ставрополье детей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

"В связи с трагедией, связанной с гибелью детей, принято решение оказать единовременную материальную помощь: семьям погибших детей — по одному миллиону рублей, семьям пострадавших детей — по 200 тысяч рублей, дополнительно семьям пострадавших и получивших тяжёлый вред здоровью и вред здоровью средней степени тяжести — по 200 тысяч рублей. Кроме того, при необходимости будут предоставлены другие формы поддержки в рамках действующего законодательства", — заявил глава региона Андрей Бочаров в ходе оперативного совещания.

На Ставрополье задержаны два водителя и директор спортшколы по делу о страшном ДТП с детьми

На Ставрополье задержаны два водителя и директор спортшколы по делу о страшном ДТП с детьми

Также губернатор поручил проработать дополнительные меры поддержки семьям погибших и пострадавших. Кроме того, Бочаров заявил о необходимости проверить законность организации выезда несовершеннолетних на соревнования и представить результаты проверки для принятия дальнейшего решения.

Как уже писал Лайф, несовершеннолетние в возрасте от 12 до 14 лет ехали на соревнования по баскетболу из Волгограда в Черкесск. Жертвами аварии стали пять девочек. Девять несовершеннолетних попали в больницу. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП. Лайф публиковал фото и видео с места аварии.

В Волгоградской области 3 мая объявили траур по погибшим в ДТП на Ставрополье детям

В Волгоградской области 3 мая объявили траур по погибшим в ДТП на Ставрополье детям

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Волгоградской области 3 мая объявили траур по погибшим в ДТП на Ставрополье детям

сегодня в 09:35

Лайф публикует видео момента жуткого ДТП с детьми в Ставрополье

сегодня в 10:17

На Ставрополье задержаны два водителя и директор спортшколы по делу о страшном ДТП с детьми

сегодня в 09:05

"У всего есть конец": В Болгарии предрекли скорый крах доллару из-за России

сегодня в 10:34

"Не стало человека-легенды": Скончался первый продюсер Пугачёвой Михаил Плоткин

сегодня в 10:30

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1