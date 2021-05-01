Семьям погибших в страшном ДТП на Ставрополье детей выплатят по миллиону рублей

Власти Волгоградской области выплатят единовременную материальную помощь семьям погибших и пострадавших в ДТП на Ставрополье детей. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

"В связи с трагедией, связанной с гибелью детей, принято решение оказать единовременную материальную помощь: семьям погибших детей — по одному миллиону рублей, семьям пострадавших детей — по 200 тысяч рублей, дополнительно семьям пострадавших и получивших тяжёлый вред здоровью и вред здоровью средней степени тяжести — по 200 тысяч рублей. Кроме того, при необходимости будут предоставлены другие формы поддержки в рамках действующего законодательства", — заявил глава региона Андрей Бочаров в ходе оперативного совещания.

Также губернатор поручил проработать дополнительные меры поддержки семьям погибших и пострадавших. Кроме того, Бочаров заявил о необходимости проверить законность организации выезда несовершеннолетних на соревнования и представить результаты проверки для принятия дальнейшего решения.

Как уже писал Лайф, несовершеннолетние в возрасте от 12 до 14 лет ехали на соревнования по баскетболу из Волгограда в Черкесск. Жертвами аварии стали пять девочек. Девять несовершеннолетних попали в больницу. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП. Лайф публиковал фото и видео с места аварии.

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