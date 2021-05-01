Путин поручил до 1 июня разработать новую концепцию для конкурса "Учитель года"

Президент отметил, что необходимо сделать так, чтобы этот конкурс проводился в течение всего года, а его ход, события и яркие моменты освещались в СМИ.

Напомним, ранее в феврале на встрече с лауреатами конкурса "Учитель года" Путин предложил запустить конкурс "Учитель года" в ТВ-формате. Также президент пообещал, что государство и дальше будет заботиться о педагогах, во всех школах появится быстрый Интернет, а следить за контентом в нём будут так, чтобы не ограничивать права пользователей и свободу слова.