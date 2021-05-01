Путин поручил до 1 июня разработать новую концепцию для конкурса "Учитель года"
Необходимо, чтобы он проводился в течение всего года и хорошо освещался в СМИ, отметил глава государства.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещению разработать новую концепцию для конкурса "Учитель года" до 1 июня. Опубликованное на сайте Кремля поручение дано по итогам заседания наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей", которое состоялось 26 марта 2021 года.
"Министерству просвещения РФ... разработать совместно с автономной некоммерческой организацией "Россия — страна возможностей" и представить новую концепцию проведения Всероссийского конкурса "Учитель года России", — говорится в перечне поручений.
Президент отметил, что необходимо сделать так, чтобы этот конкурс проводился в течение всего года, а его ход, события и яркие моменты освещались в СМИ.
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Напомним, ранее в феврале на встрече с лауреатами конкурса "Учитель года" Путин предложил запустить конкурс "Учитель года" в ТВ-формате. Также президент пообещал, что государство и дальше будет заботиться о педагогах, во всех школах появится быстрый Интернет, а следить за контентом в нём будут так, чтобы не ограничивать права пользователей и свободу слова.
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