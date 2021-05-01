Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Путин поручил до 1 июня разработать новую концепцию для конкурса "Учитель года"

Необходимо, чтобы он проводился в течение всего года и хорошо освещался в СМИ, отметил глава государства.

1 мая 2021, 09:18
<p>Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин</p>

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Президент России Владимир Путин поручил Минпросвещению разработать новую концепцию для конкурса "Учитель года" до 1 июня. Опубликованное на сайте Кремля поручение дано по итогам заседания наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей", которое состоялось 26 марта 2021 года.

"Министерству просвещения РФ... разработать совместно с автономной некоммерческой организацией "Россия — страна возможностей" и представить новую концепцию проведения Всероссийского конкурса "Учитель года России", — говорится в перечне поручений.

Путин предложил проводить конкурс "Учитель года" в формате реалити-шоу

Путин предложил проводить конкурс "Учитель года" в формате реалити-шоу

Президент отметил, что необходимо сделать так, чтобы этот конкурс проводился в течение всего года, а его ход, события и яркие моменты освещались в СМИ.

Путин поддержал идею "учителя года" объявить 2023-й Годом математики

Путин поддержал идею "учителя года" объявить 2023-й Годом математики

Напомним, ранее в феврале на встрече с лауреатами конкурса "Учитель года" Путин предложил запустить конкурс "Учитель года" в ТВ-формате. Также президент пообещал, что государство и дальше будет заботиться о педагогах, во всех школах появится быстрый Интернет, а следить за контентом в нём будут так, чтобы не ограничивать права пользователей и свободу слова.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Путин подписал закон о запрете двойного гражданства для госслужащих и военных

сегодня в 00:15

В российских колледжах после критики Путина заменят учебники истории

27 апреля, 16:10

Патриарх Кирилл поздравил верующих с наступающей Пасхой и напомнил о важности милосердия

сегодня в 08:59

На Ставрополье задержаны два водителя и директор спортшколы по делу о страшном ДТП с детьми

сегодня в 09:05

Фургон уже покрылся весь плесенью, но маме удалось превратить его в уютный дом на колёсах: 16 фото

сегодня в 09:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1