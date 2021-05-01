На Ставрополье задержаны два водителя и директор спортшколы по делу о страшном ДТП с детьми
Завтра состоится судебное заседание, на котором всем троим изберут меру пресечения на время расследования.
Фото © LIFE
Полицейские в Ставропольском крае задержали водителя "девятки", который спровоцировал смертельное ДТП с детьми, водителя микроавтобуса, на котором юношеская баскетбольная команда ехала на соревнования, и директора волгоградской спортивной школы, где занимались девочки. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Завтра состоится судебное заседание. На нём всем троим будет избрана мера пресечения на время расследования аварии.
Ранее Лайф опубликовал список пострадавших в жутком ДТП на Ставрополье, унёсшем жизни пяти юных баскетболисток. Тяжёлый КамАЗ опрокинулся на микроавтобус, в котором ехала детская баскетбольная команда из Волгограда. Лайф публиковал фото и видео с места аварии.
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