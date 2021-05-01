Киргизия обвинила Таджикистан в возобновлении огня на границе, но Душанбе всё опровергает

"До масштабов Карабаха не вырастет": Спрогнозировано развитие конфликта между Киргизией и Таджикистаном

В то же время в Таджикистане информацию о возобновившихся обстрелах опровергли и заявили, что соблюдают договорённости, а вся военная техника находится на своих местах.