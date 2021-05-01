Киргизия обвинила Таджикистан в возобновлении огня на границе, но Душанбе всё опровергает
Ранее Бишкек объявил траур по погибшим в результате вооружённых столкновений в зоне конфликта.
Фото © ТАСС / EPA / IGOR KOVALENKO
Погранслужба Государственного комитета нацбезопасности Киргизии заявила, что Таджикистан вновь открыл огонь по территории страны.
"В местности Арка Лейлекского района Баткенской области, Киргизия, таджикские военнослужащие открыли огонь по жилым домам граждан Киргизии", — говорится в сообщении.
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В то же время в Таджикистане информацию о возобновившихся обстрелах опровергли и заявили, что соблюдают договорённости, а вся военная техника находится на своих местах.
"Военная техника находится на исходных позициях на территории Таджикистана, согласно договорённостям, достигнутым накануне таджикской и киргизской сторонами", — сообщил ТАСС источник.
Как сообщал Лайф, 29 апреля в зоне конфликта двух государств начались бои. 30 апреля главы Киргизии и Таджикистана договорились решить сложившуюся ситуацию исключительно мирным путём. Сегодня в Киргизии был объявлен траур по погибшим на границе, которых по результатам вооружённых столкновений насчитывается более 30. Ещё 120 человек пострадали. Сообщалось о жертвах и с противоположной стороны конфликта.
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