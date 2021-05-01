Роспотребнадзор оценил ситуацию с ковидом в Крыму в день открытия купального сезона
Также специалисты сообщили, что на полуострове впервые выявили заражение "британским" штаммом ковида.
Фото © Pixabay
Эпидемиологическая обстановка в Крыму, где сегодня начинается купальный сезон, остаётся нестабильной. Такое заявление сделала глава межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.
"Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции на сегодняшний день нестабильная. По цифрам заболеваемости мы вернулись к цифрам конца октября месяца. После третьей декады марта заболеваемость пошла на подъём, темпы прироста — от 3 до 8%. И тенденции к снижению мы сегодня не наблюдаем", — цитирует специалиста РИА "Новости".
Также Пеньковская сообщила, что в Крыму выявили первый случай заражения "британским" штаммом ковида. Специалисты проводят мониторинг ситуации и следят за лицами, прибывающими из Соединённого Королевства.
"Вернувшиеся из Великобритании крымчане не заболели, мы выявляем "британский" штамм у тех людей, которые не имели клинических проявлений. То есть они проходят здесь исследования. И по ним проводится комплекс мероприятий", — пояснила глава регионального управления Роспотребнадзора.
Лента новостей
На Сергея Удальцова составили протокол за участие в несогласованной первомайской акции
сегодня в 12:30
Российские дипломаты получили Благодатный огонь в Иерусалиме и направились в аэропорт
сегодня в 12:20
"Увы, тише не становится": Глава ДНР Пушилин рассказал о напряжённой ситуации в Донбассе
сегодня в 12:07
Выбор редакции
Власти Крыма попросили возбудить уголовные дела против 12 граждан Украины
Италия с 3 мая возобновляет выдачу россиянам туристических виз
Семь частных домов загорелись в Курганской области
"Всё вернулось на круги своя": Авербух назвал возможную причину ухода Трусовой от Плющенко
В Индии поблагодарили Россию за первую партию вакцины "Спутник V"
Комментариев: 0