Роспотребнадзор оценил ситуацию с ковидом в Крыму в день открытия купального сезона

Эпидемиологическая обстановка в Крыму, где сегодня начинается купальный сезон, остаётся нестабильной. Такое заявление сделала глава межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю Наталья Пеньковская.

"Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции на сегодняшний день нестабильная. По цифрам заболеваемости мы вернулись к цифрам конца октября месяца. После третьей декады марта заболеваемость пошла на подъём, темпы прироста — от 3 до 8%. И тенденции к снижению мы сегодня не наблюдаем", — цитирует специалиста РИА "Новости".

Также Пеньковская сообщила, что в Крыму выявили первый случай заражения "британским" штаммом ковида. Специалисты проводят мониторинг ситуации и следят за лицами, прибывающими из Соединённого Королевства.

"Вернувшиеся из Великобритании крымчане не заболели, мы выявляем "британский" штамм у тех людей, которые не имели клинических проявлений. То есть они проходят здесь исследования. И по ним проводится комплекс мероприятий", — пояснила глава регионального управления Роспотребнадзора.

Ранее в Крыму на 9 Мая отменили запрет на проведение массовых мероприятий.

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