Российские дипломаты получили Благодатный огонь в Иерусалиме и направились в аэропорт
Сотрудники посольства РФ передадут святыню представителям Фонда Андрея Первозванного, которые доставят её в 25 городов и регионов России.
Автомобили делегации российских дипломатов у Яффских ворот Старого города. Фото © ТАСС/Андрей Широков
Российские дипломаты получили частичку Благодатного огня и в храме Гроба Господня в Иерусалиме и направились в аэропорт Бен-Гурион, чтобы передать святыню представителям фонда Андрея Первозванного, которые доставят её в Россию.
"При содействии Русской духовной миссии Московского патриархата Русской православной церкви мы только что получили огонь и сейчас готовимся к доставке частицы этого огня в аэропорт, где нас ожидает делегация Фонда Андрей Первозванного, которая доставит эту частицу огня в Москву к сегодняшнему патриаршему Пасхальному богослужению", — сказал в беседе ТАСС посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.
Представители Фонда Андрея Первозванного прибыли в аэропорт Бен-Гурион вблизи Тель-Авива из Москвы ранее. Они доставят святыню в 25 городов и регионов России к Пасхе.
Напомним, Благодатный огонь сошёл в иерусалимском храме Гроба Господня сегодня около двух часов дня. Лайф показывал видео схождения.
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