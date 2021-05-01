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Российские дипломаты получили Благодатный огонь в Иерусалиме и направились в аэропорт

Сотрудники посольства РФ передадут святыню представителям Фонда Андрея Первозванного, которые доставят её в 25 городов и регионов России.

1 мая 2021, 12:20
<p>Автомобили делегации российских дипломатов у Яффских ворот Старого города. Фото © ТАСС/Андрей Широков</p>

Автомобили делегации российских дипломатов у Яффских ворот Старого города. Фото © ТАСС/Андрей Широков

Российские дипломаты получили частичку Благодатного огня и в храме Гроба Господня в Иерусалиме и направились в аэропорт Бен-Гурион, чтобы передать святыню представителям фонда Андрея Первозванного, которые доставят её в Россию.

"При содействии Русской духовной миссии Московского патриархата Русской православной церкви мы только что получили огонь и сейчас готовимся к доставке частицы этого огня в аэропорт, где нас ожидает делегация Фонда Андрей Первозванного, которая доставит эту частицу огня в Москву к сегодняшнему патриаршему Пасхальному богослужению", — сказал в беседе ТАСС посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.

Опубликован список храмов Москвы, где будут раздавать Благодатный огонь

Опубликован список храмов Москвы, где будут раздавать Благодатный огонь

Представители Фонда Андрея Первозванного прибыли в аэропорт Бен-Гурион вблизи Тель-Авива из Москвы ранее. Они доставят святыню в 25 городов и регионов России к Пасхе.

Напомним, Благодатный огонь сошёл в иерусалимском храме Гроба Господня сегодня около двух часов дня. Лайф показывал видео схождения.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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