В Сбербанке оценили новую схему мошенников с отключением РФ от SWIFT

Мошенники часто меняют сценарии, адаптируясь под актуальную повестку. Так, сейчас они играют на страхе россиян перед угрозой отключения РФ от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Это является одним из методов социальной инженерии, объяснили в Сбербанке.

"Всем клиентам мы рекомендуем быть бдительными и не сообщать никому пароли и коды из СМС", — цитирует представителя финансовой организации газета "Известия".

Напомним, ранее стало известно, что злоумышленники звонят доверчивым россиянам и говорят, что скоро в РФ отключат SWIFT, поэтому, чтобы карта работала, клиент должен сказать её номер и секретный код CVC. Отмечается, что сообщения о подобных звонках начали появляться в соцсетях уже через пару часов после принятия резолюции Европарламента с призывом отключить Россию от SWIFT.

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