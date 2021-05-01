В Сбербанке оценили новую схему мошенников с отключением РФ от SWIFT
Там отметили, что не стоит доверять незнакомцам, тем более сообщать свои пароли или коды из СМС.
Фото © AP / ТАСС
Мошенники часто меняют сценарии, адаптируясь под актуальную повестку. Так, сейчас они играют на страхе россиян перед угрозой отключения РФ от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Это является одним из методов социальной инженерии, объяснили в Сбербанке.
"Всем клиентам мы рекомендуем быть бдительными и не сообщать никому пароли и коды из СМС", — цитирует представителя финансовой организации газета "Известия".
Напомним, ранее стало известно, что злоумышленники звонят доверчивым россиянам и говорят, что скоро в РФ отключат SWIFT, поэтому, чтобы карта работала, клиент должен сказать её номер и секретный код CVC. Отмечается, что сообщения о подобных звонках начали появляться в соцсетях уже через пару часов после принятия резолюции Европарламента с призывом отключить Россию от SWIFT.
Выбор редакции
"Яндекс" потратит миллиард рублей на покупку банка "Акрополь"
Мошенники начали пугать доверчивых россиян отключением от SWIFT
В России упростят порядок получения налоговых вычетов
"Увы, тише не становится": Глава ДНР Пушилин рассказал о напряжённой ситуации в Донбассе
У тренера футбольного клуба "Сочи" украли по две тысячи долларов и евро, а миллион рублей не тронули
Комментариев: 0