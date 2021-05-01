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В Сбербанке оценили новую схему мошенников с отключением РФ от SWIFT

Там отметили, что не стоит доверять незнакомцам, тем более сообщать свои пароли или коды из СМС.

1 мая 2021, 11:42
<p>Фото © AP / ТАСС</p>

Фото © AP / ТАСС

Мошенники часто меняют сценарии, адаптируясь под актуальную повестку. Так, сейчас они играют на страхе россиян перед угрозой отключения РФ от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Это является одним из методов социальной инженерии, объяснили в Сбербанке.

"Всем клиентам мы рекомендуем быть бдительными и не сообщать никому пароли и коды из СМС", — цитирует представителя финансовой организации газета "Известия".

Может ли что-то потерять Россия, если её отключат от платёжной системы SWIFT

Может ли что-то потерять Россия, если её отключат от платёжной системы SWIFT

Напомним, ранее стало известно, что злоумышленники звонят доверчивым россиянам и говорят, что скоро в РФ отключат SWIFT, поэтому, чтобы карта работала, клиент должен сказать её номер и секретный код CVC. Отмечается, что сообщения о подобных звонках начали появляться в соцсетях уже через пару часов после принятия резолюции Европарламента с призывом отключить Россию от SWIFT.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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