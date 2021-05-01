Российская вакцина "Спутник V" доставлена в Индию и на Филиппины
Ранее индийские власти сообщили об очередном ковидном рекорде в стране — впервые с начала пандемии заразилось более 400 тысяч человек за сутки.
Фото © AP / ТАСС
Первая партия вакцины "Спутник V" доставлена в Индию. По данным ТАСС, груз с препаратом приземлился в аэропорту города Хайдарабад.
Таким образом "Спутник V" станет третьей вакциной, которая будет использована в Индии. До сих пор там прививали препаратами Covishield (разработан по лицензии британско-шведской компанией AstraZeneca), а также Covaxin от индийской фирмы Bharat Biotech. Ранее в стране сообщали, что в начале мая будут доступны порядка 150–200 тысяч доз "Спутника V", к концу месяца ожидается около 3 миллионов, а в июне — 5 миллионов.
Напомним, Индия сейчас занимает первое место в мире по росту заболеваемости коронавирусом. Общее число заболевших уже превысило 18 миллионов человек. Власти страны заявили, что население накрыл "коронавирусный шторм". Россия объявила, что поставит в Индию 22 тонны гуманитарной помощи.
Также первая партия "Спутника V" доставлена на Филиппины. Об этом сообщает Управление по связям со СМИ при президенте этой республики.
Груз в страну привезла авиакомпания Qatar Airways. Филиппинские власти ранее называли эту партию частью пробного заказа, остальные дозы из которого должны прибыть в ближайшее время.
Как сообщал Лайф, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. А в марте вакцина стала самой узнаваемой в мире по итогам исследования авторитетной британской компании YouGov.
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