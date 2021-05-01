Болгария открыла границы для привитых "Спутником V" россиян
При въезде нужно предъявить документ о пройденной вакцинации, оформленный не ранее чем за 14 дней до даты пересечения границы.
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Болгария открыла границы для вакцинированных "Спутником V" россиян. Об этом сообщила и.о. вице-премьера и министра туризма Болгарии Марияна Николова.
"С 1 мая Болгария открывает летний туристический сезон. В список вакцин, одобренных болгарским Министерством здравоохранения, включена и российская вакцина "Спутник V", — цитирует её ТАСС.
По словам Николовой, при въезде в Болгарию нужно предъявить документ о пройденной вакцинации, оформленный не ранее чем за 14 дней до даты пересечения границы. Также в страну можно попасть с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным за трое суток до прибытия, или антигенным тестом — за двое суток.
И.о. главы Минтуризма добавила, что консульские службы Болгарии и визовые центры возобновят работу на территории России с 5 мая. Что касается регулярных и чартерных полётов между странами, то их согласование ещё продолжается.
Ранее стало известно, что Кипр с 10 мая будет принимать без ограничений туристов, привитых "Спутником V".
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