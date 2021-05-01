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Индия поставила очередной ковид-рекорд, перемахнув за 400 тысяч заражений в сутки

А число летальных исходов в стране превышает отметку в три с половиной тысячи уже пятый день подряд.

1 мая 2021, 07:59
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Индия в очередной раз побила собственный рекорд по суточному приросту новых случаев коронавирусной инфекции. Как сообщает местное правительство, за сутки там выявили 401 993 случая заражения.

Антирекорд по летальным исходам обновлён не был, но, несмотря на это, их число вновь перевалило за три с половиной тысячи. Менее трёх тысяч смертей в сутки в Индии не фиксировали уже пять дней, а ежедневный прирост заболевших превышает отметку в 300 тысяч более недели.

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Как сообщал ранее Лайф, в последние дни Индию буквально накрыл "коронавирусный шторм". В больницах не хватает кислорода, из-за чего люди гибнут в ожидании помощи. Очереди в крематориях вынуждают отчаявшихся родственников сжигать тела родных прямо на улицах. Местное население винит в сложившейся ситуации правительство, которое ранее заявляло о победе над коронавирусом. Действительно, в феврале в стране выявлялось менее 10 тысяч случаев в сутки. Однако на фоне этого люди стали отказываться от мер безопасности и ограничений, выходили на массовые мероприятия и отмечали праздники.

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Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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