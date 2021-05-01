Эпидемиолог назвала напряжённой ситуацию с ковидом в России
Заболеваемость снижается, но это не повод терять бдительность, меры предосторожности должны быть на первом месте, считают медики.
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Несмотря на то что эпидемиологическая ситуация в России постепенно стабилизируется, гражданам не следует расслабляться. Такое мнение высказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"Эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется, мы видим, что заболеваемость в последние месяцы постепенно снижается. Тем не менее эпидситуация ещё напряжённая, а значит, расслабляться преждевременно", — цитирует её слова РИА "Новости".
Она уточнила, что для текущего этапа развития эпидемии в России характерно волнообразное течение. То есть снижение заболеваемости может сменяться небольшим подъёмом. Пшеничная напомнила, что очень важно продолжать соблюдать все меры предосторожности и по возможности избегать многолюдных мест, соблюдать социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты и антисептики.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России стабильной. Также она раскрыла точное количество заражений "британским" штаммом коронавируса на территории РФ.
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