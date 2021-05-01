Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

Эпидемиолог назвала напряжённой ситуацию с ковидом в России

Заболеваемость снижается, но это не повод терять бдительность, меры предосторожности должны быть на первом месте, считают медики.

1 мая 2021, 07:14
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Несмотря на то что эпидемиологическая ситуация в России постепенно стабилизируется, гражданам не следует расслабляться. Такое мнение высказала заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Эпидемиологическая ситуация в России стабилизируется, мы видим, что заболеваемость в последние месяцы постепенно снижается. Тем не менее эпидситуация ещё напряжённая, а значит, расслабляться преждевременно", — цитирует её слова РИА "Новости".

"Время поджимает": Мясников предупредил россиян о новых волнах коронавируса

"Время поджимает": Мясников предупредил россиян о новых волнах коронавируса

Она уточнила, что для текущего этапа развития эпидемии в России характерно волнообразное течение. То есть снижение заболеваемости может сменяться небольшим подъёмом. Пшеничная напомнила, что очень важно продолжать соблюдать все меры предосторожности и по возможности избегать многолюдных мест, соблюдать социальную дистанцию, использовать средства индивидуальной защиты и антисептики.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России стабильной. Также она раскрыла точное количество заражений "британским" штаммом коронавируса на территории РФ.

Голикова сообщила о снижении смертности от ковида в России

Голикова сообщила о снижении смертности от ковида в России

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Канада временно запретила вакцинацию препаратом Johnson & Johnson

сегодня в 04:27

"Время поджимает": Мясников предупредил россиян о новых волнах коронавируса

сегодня в 02:47

Аналитики назвали самые популярные у россиян товары в преддверии праздников: не шампуры и мангалы

сегодня в 07:40

Киргизия обвинила Таджикистан в возобновлении огня на границе, но Душанбе всё опровергает

сегодня в 07:33

Толстушка вместо бесконечных диет занялась здоровьем, и уже через год она весила в два раза меньше

сегодня в 07:30

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1