Путин поручил упростить ряду иностранцев выдачу вида на жительство в России
Поручение дано по итогам заседания наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей", которое состоялось 26 марта 2021 года.
Фото © ТАСС / Елена Пальм
В России будет разработан механизм выдачи вида на жительство в упрощённом порядке иностранцам — финалистам конкурсов платформы АНО "Россия — страна возможностей". Президент страны Владимир Путин поручил эту задачу кабмину до 1 сентября.
"Правительству Российской Федерации разработать механизм выдачи вида на жительство в упрощённом порядке иностранным гражданам и лицам без гражданства — финалистам и победителям общероссийских конкурсов платформы "Россия — страна возможностей", при необходимости подготовить и представить предложения о внесении соответствующих изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации", — говорится на сайте президента России.
В связи с этим администрации главы государства, МИД и МВД поручено подготовить предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты.
Поручения даны по итогам заседания наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей", которое состоялось 26 марта 2021 года.
Ранее Путин поручил Минпросвещения до 1 июня разработать новую концепцию для конкурса "Учитель года".
Выбор редакции
В правительстве не согласны с Хуснуллиным, что в России слишком много регионов
Путин поручил до 1 июня разработать новую концепцию для конкурса "Учитель года"
Мошенники начали пугать доверчивых россиян отключением от SWIFT
"Увы, тише не становится": Глава ДНР Пушилин рассказал о напряжённой ситуации в Донбассе
У тренера футбольного клуба "Сочи" украли по две тысячи долларов и евро, а миллион рублей не тронули
Комментариев: 0