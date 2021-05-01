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Путин поручил упростить ряду иностранцев выдачу вида на жительство в России

Поручение дано по итогам заседания наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей", которое состоялось 26 марта 2021 года.

1 мая 2021, 11:26
<p>Фото © ТАСС / Елена Пальм</p>

Фото © ТАСС / Елена Пальм

В России будет разработан механизм выдачи вида на жительство в упрощённом порядке иностранцам — финалистам конкурсов платформы АНО "Россия — страна возможностей". Президент страны Владимир Путин поручил эту задачу кабмину до 1 сентября.

"Правительству Российской Федерации разработать механизм выдачи вида на жительство в упрощённом порядке иностранным гражданам и лицам без гражданства — финалистам и победителям общероссийских конкурсов платформы "Россия — страна возможностей", при необходимости подготовить и представить предложения о внесении соответствующих изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации", — говорится на сайте президента России.

В связи с этим администрации главы государства, МИД и МВД поручено подготовить предложения о внесении изменений в нормативные правовые акты.

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Поручения даны по итогам заседания наблюдательного совета АНО "Россия — страна возможностей", которое состоялось 26 марта 2021 года.

Ранее Путин поручил Минпросвещения до 1 июня разработать новую концепцию для конкурса "Учитель года".

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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