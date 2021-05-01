"У всего есть конец": В Болгарии предрекли скорый крах доллару из-за России
По их мнению, Америка сама загнала себя в условия, в которых обвал национальной валюты является лишь вопросом времени.
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Планы России по сокращению использования доллара крайне негативно скажутся на экономической стабильности США. Такое мнение высказали читатели болгарской газеты "Факты".
"У всего есть конец. Даже у американской империи"; "Вот бы побыстрее, чтобы Байден своими глазами увидел, как рушатся США"; "Доллар поддерживает фондовая биржа, а там, как вы знаете, самое место азарту и спекуляциям — воздушный шар может лопнуть очень громко", — отметили читатели.
Помимо этого многие сходятся во мнении, что экономическая сила США переориентирована на интеллектуальную собственность. Штаты держатся за счёт своих брендов и напечатанных долларов, считают болгарские пользователи. Также некоторые из комментаторов высказали предположение, что Вашингтону больше нечем поддерживать доллар, а американские санкции ничего не стоят.
Ранее экономисты оценили вероятность укрепления российской валюты до показателя в 60 рублей за доллар. Они отметили, что на стабилизацию роста влияет множество факторов, в том числе цены на нефть и пандемия коронавируса.
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