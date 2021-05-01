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"У всего есть конец": В Болгарии предрекли скорый крах доллару из-за России

По их мнению, Америка сама загнала себя в условия, в которых обвал национальной валюты является лишь вопросом времени.

1 мая 2021, 10:34
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Планы России по сокращению использования доллара крайне негативно скажутся на экономической стабильности США. Такое мнение высказали читатели болгарской газеты "Факты".

"У всего есть конец. Даже у американской империи"; "Вот бы побыстрее, чтобы Байден своими глазами увидел, как рушатся США"; "Доллар поддерживает фондовая биржа, а там, как вы знаете, самое место азарту и спекуляциям — воздушный шар может лопнуть очень громко", — отметили читатели.

Помимо этого многие сходятся во мнении, что экономическая сила США переориентирована на интеллектуальную собственность. Штаты держатся за счёт своих брендов и напечатанных долларов, считают болгарские пользователи. Также некоторые из комментаторов высказали предположение, что Вашингтону больше нечем поддерживать доллар, а американские санкции ничего не стоят.

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Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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