"Не стало человека-легенды": Скончался первый продюсер Пугачёвой Михаил Плоткин
Он стоял у истоков создания таких коллективов, как "Лейся, песня", "Весёлые ребята", "Самоцветы" и "Надежда".
Михаил Плоткин. Кадр из видео YouTube / Общественное телевидение России
Первый продюсер Аллы Пугачёвой Михаил Плоткин умер в субботу, 1 мая, на 78-м году жизни. Об этом сообщил его друг Хизри Байтазиев на своей странице в "Инстаграме". В своём посте он отметил выдающийся вклад Плоткина в создание культовых музыкальных коллективов.
"Сегодня в 8:20 утра не стало выдающегося человека, с которым я дружил больше 30 лет, Михаила Владимировича Плоткина. Человека-легенды, патриарха нашего эстрадного цеха, стоявшего у истоков создания таких коллективов, как "Лейся, песня", "Весёлые ребята", "Самоцветы" и "Надежда". Человека-праздника", — Байтазиев.
Михаил Плоткин родился 20 апреля 1944 года. С 20 лет работал на эстраде. Был администратором вокально-инструментальных ансамблей "Самоцветы" и "Весёлые ребята", где начинала свою карьеру Алла Пугачёва, а также основателем коллективов "Лейся, песня" и "Надежда".
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