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"Не стало человека-легенды": Скончался первый продюсер Пугачёвой Михаил Плоткин

Он стоял у истоков создания таких коллективов, как "Лейся, песня", "Весёлые ребята", "Самоцветы" и "Надежда".

1 мая 2021, 10:30
<p>Михаил Плоткин. Кадр из видео YouTube / <a href="https://www.youtube.com/watch?v=VhucxmqO8B8" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Общественное телевидение России</a></p>

Михаил Плоткин. Кадр из видео YouTube / Общественное телевидение России

Первый продюсер Аллы Пугачёвой Михаил Плоткин умер в субботу, 1 мая, на 78-м году жизни. Об этом сообщил его друг Хизри Байтазиев на своей странице в "Инстаграме". В своём посте он отметил выдающийся вклад Плоткина в создание культовых музыкальных коллективов.

"Сегодня в 8:20 утра не стало выдающегося человека, с которым я дружил больше 30 лет, Михаила Владимировича Плоткина. Человека-легенды, патриарха нашего эстрадного цеха, стоявшего у истоков создания таких коллективов, как "Лейся, песня", "Весёлые ребята", "Самоцветы" и "Надежда". Человека-праздника", — Байтазиев.

Скончался актёр, сыгравший Абдуллу в "Белом солнце пустыни"

Скончался актёр, сыгравший Абдуллу в "Белом солнце пустыни"

Михаил Плоткин родился 20 апреля 1944 года. С 20 лет работал на эстраде. Был администратором вокально-инструментальных ансамблей "Самоцветы" и "Весёлые ребята", где начинала свою карьеру Алла Пугачёва, а также основателем коллективов "Лейся, песня" и "Надежда".

Ранее Лайф писал, что скончалась народная артистка России Людмила Сичкарёва.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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