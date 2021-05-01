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Умер один из богатейших жителей США Илай Броуд

Сын эмигрантов из Литвы и сооснователь одного из крупнейших застройщиков жилья в Штатах ушёл из жизни в возрасте 87 лет.

1 мая 2021, 10:12
<p>Илай Броуд. Фото © Getty Images / Jason LaVeris / FilmMagic</p>

Илай Броуд. Фото © Getty Images / Jason LaVeris / FilmMagic

На 88-м году жизни скончался миллиардер, филантроп, коллекционер Илай Броуд, входивший в топ-100 богатейших людей Америки. Об этом сообщает агентство Reuters.

По его данным, Броуд умер в медицинском центре Седарс-Синай в Лос-Анджелесе после долгой болезни. Бизнесмен занимал 85-е место в рейтинге богатейших американцев, а его состояние на момент смерти оценивалось в 6,9 миллиарда долларов.

"Как бизнесмен Илай видел поджидающие за углом возможности, как филантроп он видел проблемы мира и пытался их решить, как гражданин он видел возможности нашего общества, а как муж, отец, учитель и друг он видел потенциал в каждом из нас", — отметила президент Eli and Edythe Broad Foundation Геран Райли.

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Илай Броуд родился в 1933 году в Нью-Йорке в семье литовских эмигрантов. В 1957 году вместе со своим компаньоном Дональдом Кауфманом он основал компанию Kaufman & Broad. Вскоре она стала одним из крупнейших застройщиков жилой недвижимости в США. В 1971 году Броуд купил страховую компанию Sun Life Insurance примерно за 52 миллиона долларов и трансформировал её в страхового гиганта SunAmerica, после чего в 1999-м продал её AIG за 18 миллиардов.

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Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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