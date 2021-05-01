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После смертельного ДТП в Хабаровском крае задержан водитель автобуса

В результате аварии погибло три человека и пострадало 17. Уголовное дело передано в центральный аппарат СК РФ.

1 мая 2021, 10:47
<p>Фото © <a href="https://sledcom.ru/news/item/1563405/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СК РФ</a></p>

Фото © СК РФ

В Хабаровском крае задержан водитель автобуса, опрокинувшегося на участке дороги Лидога – Ванино. Мужчину подозревают в нарушении ПДД, вследствие чего три пассажира погибли в аварии. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

"Задержан водитель автобуса. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В транспортной компании, оказавшей пассажирские услуги, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, проводится обыск, изымается необходимая документация, допрашивается руководство и сотрудники предприятия", — отметили в ведомстве.

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По факту аварии возбуждено уголовное дело, которое передано в центральный аппарат СК РФ, о чём сообщается на сайте ведомства.

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Напомним, авария произошла в ночь на 1 мая на участке дороги Лидога – Ванино. Рейсовый автобус, в котором находилось 34 человека, опрокинулся. По предварительным данным, ДТП произошло в результате того, что водитель не справился с управлением. Погибло три человека, пострадало 17. Семьям жертв выплатят по миллиону рублей.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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