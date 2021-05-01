После смертельного ДТП в Хабаровском крае задержан водитель автобуса

В Хабаровском крае задержан водитель автобуса, опрокинувшегося на участке дороги Лидога – Ванино. Мужчину подозревают в нарушении ПДД, вследствие чего три пассажира погибли в аварии. Об этом сообщили в СУ СКР по региону.

"Задержан водитель автобуса. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В транспортной компании, оказавшей пассажирские услуги, которые не отвечают требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, проводится обыск, изымается необходимая документация, допрашивается руководство и сотрудники предприятия", — отметили в ведомстве.

По факту аварии возбуждено уголовное дело, которое передано в центральный аппарат СК РФ, о чём сообщается на сайте ведомства.

Авторы