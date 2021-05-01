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В иерусалимском храме Гроба Господня сошёл Благодатный огонь

Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий. В скором времени его доставят в Россию.

1 мая 2021, 11:02

Кадр из видео / AP

В иерусалимском храме Гроба Господня сошёл Благодатный огонь. Видео © AP

В Великую субботу перед Пасхой в иерусалимском храме Гроба Господня сошёл Благодатный огонь. Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий.

Благодатный огонь является символом нерукотворного света Воскресения Христова и считается святыней для верующих. В канун православного праздника Пасхи его появление называют чудом схождения Благодатного огня. Таинство происходит в Кувуклии — часовне в центре храма Воскресения Христова в Иерусалиме, которая скрывает пещеру Гроба Господня. Там находится особо почитаемая всеми христианами плита, где располагалось место погребения Иисуса Христа.

Опубликован список храмов Москвы, где будут раздавать Благодатный огонь

Опубликован список храмов Москвы, где будут раздавать Благодатный огонь

Напомним, в этом году православные христиане отмечают Пасху 2 мая. Ранее патриарх Кирилл поздравил верующих с наступающим праздником и напомнил о важности милосердия.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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