В иерусалимском храме Гроба Господня сошёл Благодатный огонь
Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий. В скором времени его доставят в Россию.
Кадр из видео / AP
В иерусалимском храме Гроба Господня сошёл Благодатный огонь. Видео © AP
В Великую субботу перед Пасхой в иерусалимском храме Гроба Господня сошёл Благодатный огонь. Патриарх Иерусалимский Феофил III раздал его служителям Греческой церкви и представителям других конфессий.
Благодатный огонь является символом нерукотворного света Воскресения Христова и считается святыней для верующих. В канун православного праздника Пасхи его появление называют чудом схождения Благодатного огня. Таинство происходит в Кувуклии — часовне в центре храма Воскресения Христова в Иерусалиме, которая скрывает пещеру Гроба Господня. Там находится особо почитаемая всеми христианами плита, где располагалось место погребения Иисуса Христа.
Напомним, в этом году православные христиане отмечают Пасху 2 мая. Ранее патриарх Кирилл поздравил верующих с наступающим праздником и напомнил о важности милосердия.
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