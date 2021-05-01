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У тренера футбольного клуба "Сочи" украли по две тысячи долларов и евро, а миллион рублей не тронули

Злоумышленники похитили деньги из сейфа, который находился в шкафу гостиничного номера. Сейчас оперативники проводят экспертизу отпечатков и следов, которые они могли оставить.

1 мая 2021, 12:03
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CN0E6yLMrAQ/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">pfcsochi</a></p>

Фото © Instagram / pfcsochi

Тренер футбольного клуба "Сочи", остановившийся в одном из отелей города, недосчитался более 300 тысяч рублей. Как сообщает kp.ru, неизвестные украли деньги прямо из сейфа, который находился в номере постояльца.

"У наставника тренерского штаба похитили деньги из сейфа, который находился в шкафу номера. Сейф закрывался электронным замком, но его смог кто-то взломать. Тренер недосчитался более 300 тысяч рублей, которые лежали в хранилище в валюте, по 2000 евро и 2000 долларов", — сообщил изданию источник в экстренных службах.

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Самое интересное, что помимо иностранной валюты в сейфе также лежал миллион рублей российскими купюрами. Их, как и документы, похитители не тронули. Отсмотрев камеры видеонаблюдения, полицейские ничего интересного не обнаружили. Сейчас оперативники проводят экспертизу отпечатков и следов, которые злоумышленники могли оставить в номере.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве у 21-летнего хоккеиста нижегородского "Торпедо" Егора Синегубкина похитили 800 тысяч рублей. Сумку с деньгами вытащили прямо из автомобиля, который спортсмен забыл закрыть.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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