"Увы, тише не становится": Глава ДНР Пушилин рассказал о напряжённой ситуации в Донбассе
По его словам, Киев перестал соблюдать перемирие спустя месяц после его объявления. Теперь же атаки происходят по несколько раз в день.
Фото © ТАСС / Валентин Спринчак
Ситуация в Донбассе не становится спокойнее, Украина регулярно использует артиллерию и миномёты и нарушает режим прекращения огня. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.
"К сожалению, спокойнее не становится. <...> И сейчас, несмотря на разного рода заявления о попытках даже договориться о соблюдении режима прекращения огня, увы, тише не становится", — сказал Пушилин в беседе с РИА "Новости".
По его словам, Украина регулярно нарушает установленный прошлым летом режим тишины, по нарастающей атакуя регион. Глава ДНР отметил, что обострение началось спустя месяц после заключения договора о прекращении стрельбы. Сейчас обстрелы могут происходить даже по семь раз за день, в том числе из миномётов и артиллерийских орудий.
Ранее Лайф сообщал, что Украина заблокировала проект России по предотвращению нарушений перемирия в Донбассе. Вместе с тем Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину провести встречу в любой точке зоны конфликта. В ответ на это российский лидер заявил, что вопросы Донбасса Зеленскому необходимо обсуждать с главами ДНР и ЛНР, а двусторонние отношения предложил обсудить в Москве.
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