"Увы, тише не становится": Глава ДНР Пушилин рассказал о напряжённой ситуации в Донбассе

Ситуация в Донбассе не становится спокойнее, Украина регулярно использует артиллерию и миномёты и нарушает режим прекращения огня. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

"К сожалению, спокойнее не становится. <...> И сейчас, несмотря на разного рода заявления о попытках даже договориться о соблюдении режима прекращения огня, увы, тише не становится", — сказал Пушилин в беседе с РИА "Новости".

По его словам, Украина регулярно нарушает установленный прошлым летом режим тишины, по нарастающей атакуя регион. Глава ДНР отметил, что обострение началось спустя месяц после заключения договора о прекращении стрельбы. Сейчас обстрелы могут происходить даже по семь раз за день, в том числе из миномётов и артиллерийских орудий.

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