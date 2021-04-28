Украина заблокировала проект России по предотвращению нарушений перемирия в Донбассе

Представители Украины заблокировали предложенный Россией механизм предотвращения нарушений режима прекращения огня в Донбассе. Такую позицию Киев занял на состоявшемся сегодня заседании контактной группы по урегулированию на востоке Украины.

"Вместо обсуждения вопросов по существу всё было направлено на выстраивание запутанных "юридических конструкций" с целью непризнания Донбасса в качестве стороны конфликта", — сообщил журналистам по итогам встречи полпред России в группе Борис Грызлов.

По его мнению, Киев жертвует безопасностью и жизнями людей в Донбассе "фактически ради соблюдения надуманных красных линий, прямо противоречащих Минским соглашениям". По мнению Грызлова, это подтверждает неспособность властей Украины делать шаги по соблюдению режима прекращения огня. В таких условиях трудно ждать от них решения более сложных политических аспектов.

Ранее замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак пояснял суть предложенного Россией механизма по предотвращению нарушений режима прекращения огня в Донбассе. По его словам, этот механизм предусматривает прямое взаимодействие ВСУ и представителей республик Донбасса для максимально быстрого реагирования на инциденты. Глава МИД Украины меж тем ранее заявлял, что для Киева неприемлемы прямые контакты с Донецком и Луганском.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил создать параллельный "нормандскому" формат переговоров по Донбассу.

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