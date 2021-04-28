В Ингушетии ликвидировали мужчину, оказавшего сопротивление правоохранителям
По некоторым данным, убитый ранее был объявлен в розыск, он мог быть участником незаконных вооружённых формирований.
Фото © ТАСС / Снимок из видео / Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК)
В Ингушетии мужчина, авто которого остановили для проверки, оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и был ликвидирован. Об этом сообщает источник Лайфа.
Известно, что инцидент произошёл недалеко от границы с Северной Осетией. Злоумышленник оказал сопротивление, когда силовики проводили обыск в машине, и был ликвидирован. По нашим данным, убитый — Магомед К.
Также проверяется его причастность к участию в незаконных вооружённых формированиях. В данный момент на месте происшествия работают следственные органы.
Ранее сообщалось, что ФСБ выявила в 21 регионе России 55 подпольных оружейников.
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