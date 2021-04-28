В Ингушетии ликвидировали мужчину, оказавшего сопротивление правоохранителям

В Ингушетии мужчина, авто которого остановили для проверки, оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и был ликвидирован. Об этом сообщает источник Лайфа.

Известно, что инцидент произошёл недалеко от границы с Северной Осетией. Злоумышленник оказал сопротивление, когда силовики проводили обыск в машине, и был ликвидирован. По нашим данным, убитый — Магомед К.

Также проверяется его причастность к участию в незаконных вооружённых формированиях. В данный момент на месте происшествия работают следственные органы.

Ранее сообщалось, что ФСБ выявила в 21 регионе России 55 подпольных оружейников.

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