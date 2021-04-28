Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

В Ингушетии ликвидировали мужчину, оказавшего сопротивление правоохранителям

По некоторым данным, убитый ранее был объявлен в розыск, он мог быть участником незаконных вооружённых формирований.

28 апреля 2021, 18:44
<p>Фото © ТАСС / Снимок из видео / Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК)</p>

Фото © ТАСС / Снимок из видео / Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК)

В Ингушетии мужчина, авто которого остановили для проверки, оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и был ликвидирован. Об этом сообщает источник Лайфа.

Известно, что инцидент произошёл недалеко от границы с Северной Осетией. Злоумышленник оказал сопротивление, когда силовики проводили обыск в машине, и был ликвидирован. По нашим данным, убитый — Магомед К.

ФСБ показала видео спецоперации по задержанию террориста в Тверской области

ФСБ показала видео спецоперации по задержанию террориста в Тверской области

Также проверяется его причастность к участию в незаконных вооружённых формированиях. В данный момент на месте происшествия работают следственные органы.

Ранее сообщалось, что ФСБ выявила в 21 регионе России 55 подпольных оружейников.

Авторы
Иван Косицын
Иван Косицын

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1