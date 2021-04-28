США призвали Турцию отказаться от российской военной техники, пригрозив санкциями

Вашингтон в очередной раз призвал Турцию и других зарубежных союзников и партнёров отказаться от дальнейших закупок у России оружия и военной техники. Госсекретарь США Энтони Блинкен, в ходе онлайн-встречи с иностранными журналистами комментируя ситуацию с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, предупредил, что такие сделки могут подпасть под действие односторонних американских ограничительных мер.

"Я очень надеюсь, что [по С-400] мы (Вашингтон и Анкара. — Прим. Лайфа) сможем найти путь вперёд <…>. Однако также очень важно на будущее, чтобы Турция и, если уж на то пошло, все союзники и партнёры [США] избегали дальнейших приобретений российских вооружений, включая дополнительные [комплексы] С-400, что даёт России доходы, доступ и влияние. Опять-таки: любые существенные трансакции с российскими оборонными организациями могут подпасть под действие закона CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". — Прим. Лайфа). И это отдельно и в дополнение к санкциям, которые уже были введены", — пояснил глава Государственного департамента.