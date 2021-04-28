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США призвали Турцию отказаться от российской военной техники, пригрозив санкциями

Вашингтон действует очень ясно, прямолинейно и последовательно, уверены в Госдепе.

28 апреля 2021, 18:38
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев</p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Вашингтон в очередной раз призвал Турцию и других зарубежных союзников и партнёров отказаться от дальнейших закупок у России оружия и военной техники. Госсекретарь США Энтони Блинкен, в ходе онлайн-встречи с иностранными журналистами комментируя ситуацию с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, предупредил, что такие сделки могут подпасть под действие односторонних американских ограничительных мер.

"Я очень надеюсь, что [по С-400] мы (Вашингтон и Анкара. — Прим. Лайфа) сможем найти путь вперёд <…>. Однако также очень важно на будущее, чтобы Турция и, если уж на то пошло, все союзники и партнёры [США] избегали дальнейших приобретений российских вооружений, включая дополнительные [комплексы] С-400, что даёт России доходы, доступ и влияние. Опять-таки: любые существенные трансакции с российскими оборонными организациями могут подпасть под действие закона CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций". — Прим. Лайфа). И это отдельно и в дополнение к санкциям, которые уже были введены", — пояснил глава Государственного департамента.

Турция предостерегла США от давления на неё из-за С-400

Турция предостерегла США от давления на неё из-за С-400

В феврале глава Госдепа призвал Турцию избавиться от С-400. Напомним, что в середине декабря 2020 года США ввели санкции против Анкары за покупку российских С-400. Позже в Вашингтоне признали, что главной целью введённых ограничений является Россия.

Ранее Лайф писал о том, что США сорвали поставку турецких вертолётов Пакистану из-за российских С-400.

Глава Пентагона призвал Турцию отказаться от российских С-400

Глава Пентагона призвал Турцию отказаться от российских С-400

Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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