Судан отказался от размещения морской базы России на своей территории

Судан приостанавливает действие соглашения с Москвой о создании морской базы РФ на территории африканской республики. Об этом сообщает Al Arabiya. По данным телеканала, российская сторона уведомлена о таком решении, принятом из-за того, что документ был подписан "с прежним режимом", а теперь должен быть утверждён законодательным органом.

Уже в начале декабря 2020 года стало известно, что Москва и Хартум заключили соглашение о создании на территории Судана пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ. В нём предполагалось проводить ремонт, пополнять запасы, там же должны были отдыхать члены экипажа военных кораблей России. Срок действия соглашения составляет 25 лет с автоматическим продлением на 10-летние периоды при условии, что ни одна из сторон не менее чем за год до истечения очередного периода письменно не уведомляет другую по дипканалам о намерении расторгнуть документ.