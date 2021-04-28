Судан отказался от размещения морской базы России на своей территории
Африканская страна останавливает "любое новое размещение российских военных" в одном из заливов.
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Судан приостанавливает действие соглашения с Москвой о создании морской базы РФ на территории африканской республики. Об этом сообщает Al Arabiya. По данным телеканала, российская сторона уведомлена о таком решении, принятом из-за того, что документ был подписан "с прежним режимом", а теперь должен быть утверждён законодательным органом.
Как утверждает агентство Bloomberg, Хартум также останавливает "любое новое размещение российских военных" в одном из заливов Судана.
Напомним, в ноябре 2020 года российский лидер Владимир Путин поручил создать в Судане пункт обеспечения ВМФ РФ. Минобороны России должно было проработать и подписать соответствующее соглашение с властями африканской страны.
Уже в начале декабря 2020 года стало известно, что Москва и Хартум заключили соглашение о создании на территории Судана пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ. В нём предполагалось проводить ремонт, пополнять запасы, там же должны были отдыхать члены экипажа военных кораблей России. Срок действия соглашения составляет 25 лет с автоматическим продлением на 10-летние периоды при условии, что ни одна из сторон не менее чем за год до истечения очередного периода письменно не уведомляет другую по дипканалам о намерении расторгнуть документ.
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