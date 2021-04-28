ФРС США сохранила процентную ставку в диапазоне 0–0,25% годовых
Такой исход событий был ожидаем для большинства специалистов рынка.
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Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 0–0,25% годовых. Об этом говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания его руководства.
Как полагают в комитете, сохранение диапазона целесообразно, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а рост инфляции — целевых 2%.
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