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ФРС США сохранила процентную ставку в диапазоне 0–0,25% годовых

Такой исход событий был ожидаем для большинства специалистов рынка.

28 апреля 2021, 18:09
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Федеральная резервная система (ФРС) США сохранила процентную ставку по федеральным кредитным средствам в диапазоне 0–0,25% годовых. Об этом говорится в сообщении Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC) по итогам заседания его руководства.

Как полагают в комитете, сохранение диапазона целесообразно, пока условия на рынке труда не достигнут уровней, соответствующих оценкам максимальной занятости, а рост инфляции — целевых 2%.

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Авторы
Эмила Сидорова
Эмила Сидорова

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