Лавров рассказал, что приведёт к "резне" в Донбассе

Отказ от Минских соглашений или их изменение может спровоцировать резню в Донбассе. Такое мнение выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По его словам, западные страны до сих пор пытаются убедить Россию в необходимости смягчить Минские соглашения. Кроме того, Лавров напомнил о планах президента Украины Владимира Зеленского взять под "полный контроль территорию, включая границу с Россией", а уже после разобраться с выборами и амнистией.

"Понятно, что если они сделали бы так, если бы им кто-то позволил бы сделать так, то там была бы резня по большому счёту", — отметил министр в интервью РИА "Новости".

Глава МИД РФ подчеркнул, что сначала у Донбасса должен появиться особый статус, а также там должны пройти выборы. И только после этого можно говорить уже о контроле над границей.

"Контроль над границей — это самый последний шаг, когда уже у этих территорий будет особый статус, закреплённый в Конституции Украины, когда на этих территориях состоятся свободные выборы, которые должны быть признаны таковыми ОБСЕ, и так далее", — пояснил он.

Ранее Лайф писал, что Зеленский предложил переписать или вовсе отменить Минские соглашения. В частности, президент Украины настаивает на включении в число участников переговоров США, Великобритании и Канады. Однако позднее он заметил, что не намерен отказываться от договорённостей, но считает необходимым обновить несколько пунктов.

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