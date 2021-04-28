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Суд прекратил уголовное дело против жителя Урала, застреленного спецназом после кражи обоев

Вещественные доказательства в виде четырёх рулонов суд постановил вернуть в магазин, а при отказе — уничтожить.

28 апреля 2021, 08:34

Суд прекратил уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга, застреленного спецназом после кражи обоев. Видео © VK / Свердловский областной суд

Свердловский областной суд прекратил рассмотрение уголовного дела в отношении 27-летнего жителя Екатеринбурга Владимира Таушанкова, которого сотрудники Росгвардии застрелили во время штурма его квартиры после кражи обоев. Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Суд вынес постановление о прекращении уголовного дела в отношении Таушанкова В.А. в связи с его смертью и согласием на прекращение дела со стороны родителей", — говорится в записи.

Отмечается, что прокуратура была против этого решения, на данный момент пока не известно, будет ли ведомство обжаловать его. Вещественные доказательства в виде четырёх рулонов обоев суд постановил вернуть в магазин, а при отказе — уничтожить.

СК не нашёл нарушений в действиях спецназовцев, застреливших екатеринбуржца после кражи обоев

СК не нашёл нарушений в действиях спецназовцев, застреливших екатеринбуржца после кражи обоев

Напомним, во время штурма квартиры в Екатеринбурге 31 мая 2020 года был убит Владимир Таушанков, который был заподозрен в разбое и краже четырёх рулонов обоев. Однако родители погибшего мужчины были уверены, что их сын ничего не крал. Лайф узнал мнения всех сторон.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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