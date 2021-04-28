"Торг уместен": Мэр Ялты после скандала в соцсетях распродаёт "многомиллионные" украшения

После скандальных фото в соцсетях с украшениями глава Ялты Янина Павленко решила продать часть из них. Об этом она сообщила на своей странице в "Фейсбуке". Как отмечает Павленко, вырученные от продажи драгоценностей средства будут переданы местной коррекционной школе.

"Тут неожиданно ялтинской топ-новостью стал набор моих украшений — ожерелье, серьги и кольцо. Пишут, стоят они что-то около 14 миллионов рублей. В соцсетях я писала, что цена моего набора намного скромнее! Отдам набор (б/у, но в хорошем состоянии) практически даром! За два миллиона! Торг уместен", — написала градоначальница.

Отметим, что скандал разгорелся из-за того, что крымские телеграм-каналы обратили внимание на фотографии Павленко. На снимках мэр предстала в люксовых ювелирных украшениях. Некоторые пользователи соцсети утверждали, что это изделия из коллекции Alhambra именитого бренда Van Cleef & Arpels, которые, предположительно, могут стоить около 14 миллионов рублей.

Ранее Лайф рассказывал о скандале с мэром Липецка Евгенией Уваркиной. Чиновница выкладывала фото с работы, пока сестра не раскрыла их отпуск на роскошной яхте в Дубае.

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