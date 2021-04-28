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"Торг уместен": Мэр Ялты после скандала в соцсетях распродаёт "многомиллионные" украшения

По словам чиновницы, драгоценности обойдутся покупателю "практически даром" — всего в два миллиона рублей.

28 апреля 2021, 18:55
<p>Мэр Ялты Янина Павленко. Фото © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/photo?fbid=1193905931063712&set=a.217684595352522" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Янина Павленко</a></p>

Мэр Ялты Янина Павленко. Фото © Facebook / Янина Павленко

После скандальных фото в соцсетях с украшениями глава Ялты Янина Павленко решила продать часть из них. Об этом она сообщила на своей странице в "Фейсбуке". Как отмечает Павленко, вырученные от продажи драгоценностей средства будут переданы местной коррекционной школе.

"Тут неожиданно ялтинской топ-новостью стал набор моих украшений — ожерелье, серьги и кольцо. Пишут, стоят они что-то около 14 миллионов рублей. В соцсетях я писала, что цена моего набора намного скромнее! Отдам набор (б/у, но в хорошем состоянии) практически даром! За два миллиона! Торг уместен", — написала градоначальница.

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Отметим, что скандал разгорелся из-за того, что крымские телеграм-каналы обратили внимание на фотографии Павленко. На снимках мэр предстала в люксовых ювелирных украшениях. Некоторые пользователи соцсети утверждали, что это изделия из коллекции Alhambra именитого бренда Van Cleef & Arpels, которые, предположительно, могут стоить около 14 миллионов рублей.

Ранее Лайф рассказывал о скандале с мэром Липецка Евгенией Уваркиной. Чиновница выкладывала фото с работы, пока сестра не раскрыла их отпуск на роскошной яхте в Дубае.

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Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

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