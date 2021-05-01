Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Уведомления отключены

На Сергея Удальцова составили протокол за участие в несогласованной первомайской акции

Координатора движения "Левый фронт" задержали за отсутствие маски, рассказала его супруга.

1 мая 2021, 12:30
<p>Фото © Twitter / s_udaltsov</p>

Фото © Twitter / s_udaltsov

Полиция Москвы задержала координатора движения "Левый фронт" Сергея Удальцова и составила на него административный протокол за участие в несогласованной первомайской акции. Об этом сообщила жена Удальцова Анастасия.

"Его задержали за отсутствие маски в тот момент, когда он общался с журналистами и блогерами <...> После этого доставили в полицию. Сейчас отпустили под обязательство о явке. 19 мая он должен явиться для составления протокола по ст. 20.2 КоАП РФ", — приводит слова женщины ТАСС.

После акции 21 апреля полиция задержала корреспондента "Дождя" и наведалась к журналисту "Эха"

После акции 21 апреля полиция задержала корреспондента "Дождя" и наведалась к журналисту "Эха"

Несогласованная акция стартовала на Манежной площади. Участники возложили цветы к Вечному огню в Александровском саду, а также к памятникам Георгию Жукову и Карлу Марксу. Далее они двинулись в сторону Пушкинской площади, а оттуда — на встречу с депутатами Государственной думы.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1