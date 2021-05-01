На Сергея Удальцова составили протокол за участие в несогласованной первомайской акции

Полиция Москвы задержала координатора движения "Левый фронт" Сергея Удальцова и составила на него административный протокол за участие в несогласованной первомайской акции. Об этом сообщила жена Удальцова Анастасия.

"Его задержали за отсутствие маски в тот момент, когда он общался с журналистами и блогерами <...> После этого доставили в полицию. Сейчас отпустили под обязательство о явке. 19 мая он должен явиться для составления протокола по ст. 20.2 КоАП РФ", — приводит слова женщины ТАСС.

Несогласованная акция стартовала на Манежной площади. Участники возложили цветы к Вечному огню в Александровском саду, а также к памятникам Георгию Жукову и Карлу Марксу. Далее они двинулись в сторону Пушкинской площади, а оттуда — на встречу с депутатами Государственной думы.

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