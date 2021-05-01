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Ужесточены требования к прибывающим из-за границы россиянам

Ранее они касались только граждан, возвращающихся из Турции и Танзании. Теперь же Роспотребнадзор расширил список.

1 мая 2021, 13:33
<p>Фото © ТАСС / Станислав Красильников</p>

Фото © ТАСС / Станислав Красильников

Роспотребнадзор ужесточил правила к прибывающим из-за рубежа россиянам. С 1 мая сдавать тест на коронавирус придётся дважды, говорится в постановлении главного государственного санитарного врача РФ, опубликованном на официальном портале правовой информации.

"Прибывающим после 1 мая 2021 года из зарубежных стран на территорию Российской Федерации <...> необходимо пройти повторное лабораторное исследование на CoViD-19 методом ПЦР в срок до пяти календарных дней со дня въезда на территорию Российской Федерации", — говорится в сообщении.

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Кроме того, промежуток между двумя анализами на ковид должен составлять не менее суток. При этом результаты тестов нужно загрузить на портал "Госуслуги". До их получения на руки все прибывшие в страну из-за рубежа должны соблюдать режим изоляции по месту жительства или пребывания.

Напомним, ранее требовалось сдавать только один анализ на коронавирус в течение трёх дней после возвращения в Россию из-за рубежа, но исключение составляли только Танзания и Турция. Прибывшие оттуда туристы должны были проходить тестирование дважды.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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