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Семь частных домов загорелись в Курганской области

Площадь пожара составляет семь тысяч квадратных метров.

1 мая 2021, 13:13

Фото © LIFE

Семь частных домов загорелись в Курганской области. Видео с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

На улице Кошевого в Кургане произошёл большой пожар. По данным МЧС, горит как минимум семь построек в частном секторе на площади 1,7 тыс. квадратных метров.

В ведомстве заверили, что пострадавших нет. С огнём борются более 50 человек и 14 единиц техники. Привлечены пожарные расчёты из нескольких подразделений.

Названа предварительная причина страшного пожара в Пермском крае, где погибло восемь человек

Названа предварительная причина страшного пожара в Пермском крае, где погибло восемь человек

Ранее Лайф писал о страшном пожаре в Пермском крае, где огонь унёс жизни восьми человек. Возгорание произошло ночью в городе Кудымкаре Пермского края. Двум погибшим детям было пять и десять лет.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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