Семь частных домов загорелись в Курганской области
Площадь пожара составляет семь тысяч квадратных метров.
Фото © LIFE
На улице Кошевого в Кургане произошёл большой пожар. По данным МЧС, горит как минимум семь построек в частном секторе на площади 1,7 тыс. квадратных метров.
В ведомстве заверили, что пострадавших нет. С огнём борются более 50 человек и 14 единиц техники. Привлечены пожарные расчёты из нескольких подразделений.
Ранее Лайф писал о страшном пожаре в Пермском крае, где огонь унёс жизни восьми человек. Возгорание произошло ночью в городе Кудымкаре Пермского края. Двум погибшим детям было пять и десять лет.
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