Посла России вызвали в МИД Швеции после санкций против чиновников ЕС

Там заявили, что принятые меры якобы юридически неясны, необоснованны и политически мотивированы.

МИД Швеции вызвал посла России Виктора Татаринцева и выразил ему протест в связи с санкциями в отношении восьми чиновников ЕС. Об этом агентству Франс Пресс заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Матс Самуэльсон.

Шведские дипломаты объявили послу, что санкции России "выражают политические мотивы и являются необоснованными". Вдобавок ко всему они якобы юридически неясны.

Напомним, ранее МИД Швеции выразил сожаление из-за введения РФ санкций против ряда европейских чиновников и счёл, что Москва пошла на ухудшение отношений с ЕС.