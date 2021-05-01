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Опубликовано 1 мая 2021, 16:32
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Посла России вызвали в МИД Швеции после санкций против чиновников ЕС

Здание МИД Швеции. Фото © Shutterstock

Здание МИД Швеции. Фото © Shutterstock

Там заявили, что принятые меры якобы юридически неясны, необоснованны и политически мотивированы.

МИД Швеции вызвал посла России Виктора Татаринцева и выразил ему протест в связи с санкциями в отношении восьми чиновников ЕС. Об этом агентству Франс Пресс заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Матс Самуэльсон.

Шведские дипломаты объявили послу, что санкции России "выражают политические мотивы и являются необоснованными". Вдобавок ко всему они якобы юридически неясны.

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Напомним, ранее МИД Швеции выразил сожаление из-за введения РФ санкций против ряда европейских чиновников и счёл, что Москва пошла на ухудшение отношений с ЕС.

Как сообщал Лайф, накануне МИД России опубликовал заявление со списком граждан стран – членов ЕС, которым был ограничен въезд на территорию РФ. В этот перечень входит и глава лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт. В шведском МИД сообщили, что подданная королевства уведомлена о введённых против неё санкциях.

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Николай Абрамов
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