Посла России вызвали в МИД Швеции после санкций против чиновников ЕС
Там заявили, что принятые меры якобы юридически неясны, необоснованны и политически мотивированы.
Здание МИД Швеции. Фото © Shutterstock
В МИД Швеции вызвали российского посла и выразили ему протест в связи с санкциями в отношении восьми чиновников ЕС. Об этом агентству Франс Пресс заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Матс Самуэльсон.
Шведские дипломаты объявили послу, что санкции России "выражают политические мотивы и являются необоснованными". Вдобавок ко всему они якобы юридически неясны.
Напомним, ранее МИД Швеции выразил сожаление из-за введения РФ санкций против ряда европейских чиновников и счёл, что Москва пошла на ухудшение отношений с ЕС.
Как сообщал Лайф, накануне МИД России опубликовал заявление со списком граждан стран – членов ЕС, которым был ограничен въезд на территорию РФ. В этот перечень входит и глава лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт. В шведском МИД сообщили, что подданная королевства уведомлена о введённых против неё санкциях.
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