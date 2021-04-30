МИД Швеции выразил сожаление из-за санкций России против ЕС

МИД Швеции выразил сожаление из-за введения РФ санкций против ряда европейских чиновников и счёл, что Москва пошла на ухудшение отношений с ЕС. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы шведского внешнеполитического ведомства Матс Самуэльссон.

"Сегодня мы получили информацию о том, что Россия вводит санкции против восьми граждан ЕС. Мы сожалеем, что Россия пошла на дальнейшее ухудшение отношений с ЕС," — отметил он в беседе с ТАСС.

В шведском МИД считают, что российские санкции "являются произвольными, юридически неопределёнными и выражают политические мотивы".

Ранее МИД России опубликовал заявление, в котором приводился список граждан стран — членов ЕС, которым был ограничен въезд на территорию РФ. В этот список входит и глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт. Как подтвердили в шведском МИД, их подданная уведомлена о введённых против неё санкциях.

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