МИД Швеции выразил сожаление из-за санкций России против ЕС
В Стокгольме заявили, что Москва пошла на ухудшение отношений с Евросоюзом и её меры воздействия "юридически необоснованны".
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МИД Швеции выразил сожаление из-за введения РФ санкций против ряда европейских чиновников и счёл, что Москва пошла на ухудшение отношений с ЕС. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы шведского внешнеполитического ведомства Матс Самуэльссон.
"Сегодня мы получили информацию о том, что Россия вводит санкции против восьми граждан ЕС. Мы сожалеем, что Россия пошла на дальнейшее ухудшение отношений с ЕС," — отметил он в беседе с ТАСС.
В шведском МИД считают, что российские санкции "являются произвольными, юридически неопределёнными и выражают политические мотивы".
Ранее МИД России опубликовал заявление, в котором приводился список граждан стран — членов ЕС, которым был ограничен въезд на территорию РФ. В этот список входит и глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт. Как подтвердили в шведском МИД, их подданная уведомлена о введённых против неё санкциях.
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