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Регион
Опубликовано 1 мая 2021, 00:35

МИД Швеции выразил сожаление из-за санкций России против ЕС

Фото © Pixabay

Фото © Pixabay

В Стокгольме заявили, что Москва пошла на ухудшение отношений с Евросоюзом и её меры воздействия "юридически необоснованны".

МИД Швеции выразил сожаление из-за введения РФ санкций против ряда европейских чиновников и счёл, что Москва пошла на ухудшение отношений с ЕС. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы шведского внешнеполитического ведомства Матс Самуэльссон.

"Сегодня мы получили информацию о том, что Россия вводит санкции против восьми граждан ЕС. Мы сожалеем, что Россия пошла на дальнейшее ухудшение отношений с ЕС,"отметил он в беседе с ТАСС.

Глава Европарламента ответил на санкции России цитатой из романа "Война и мир"
Глава Европарламента ответил на санкции России цитатой из романа "Война и мир"

В шведском МИД считают, что российские санкции "являются произвольными, юридически неопределёнными и выражают политические мотивы".

Ранее МИД России опубликовал заявление, в котором приводился список граждан стран – членов ЕС, которым был ограничен въезд на территорию РФ. В этот список входит и глава Лаборатории химической, биологической, радиационной и ядерной безопасности Исследовательского института тотальной обороны Швеции Оса Скотт. Как подтвердили в шведском МИД, их подданная уведомлена о введённых против неё санкциях.

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Арина Родионова
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