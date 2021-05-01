МИД Швеции выразил сожаление из-за санкций России против ЕС

В Стокгольме заявили, что Москва пошла на ухудшение отношений с Евросоюзом и её меры воздействия "юридически необоснованны".

МИД Швеции выразил сожаление из-за введения РФ санкций против ряда европейских чиновников и счёл, что Москва пошла на ухудшение отношений с ЕС. Об этом сообщил сотрудник пресс-службы шведского внешнеполитического ведомства Матс Самуэльссон.

"Сегодня мы получили информацию о том, что Россия вводит санкции против восьми граждан ЕС. Мы сожалеем, что Россия пошла на дальнейшее ухудшение отношений с ЕС," — отметил он в беседе с ТАСС.

В шведском МИД считают, что российские санкции "являются произвольными, юридически неопределёнными и выражают политические мотивы".