На Украине реабилитировали последнего расстрелянного в СССР бандеровца

На Украине реабилитировали последнего расстрелянного в СССР участника ОУН-УПА*. Об этом сообщил член Национальной комиссии по реабилитации жертв политических репрессий и руководитель академических программ Центра исследований освободительного движения Владимир Бирчак.

"Последний расстрелянный бандеровец реабилитирован! Двадцать девятого апреля 2021 года Национальная комиссия по реабилитации жертв политических репрессий вернула доброе имя Ивану Гончаруку, которого расстреляли в Советском Союзе в 1989-м", — написал он в "Фейсбуке".

По его словам, бандеровца судили пять дней на Волыни по обвинению, за которое он уже отбыл срок заключения и был освобождён. Расстреляли Гончарука 12 июля 1989 года в Киеве, место его захоронения до сих пор не известно.

Ранее в Киеве прошёл марш, посвящённый дивизии СС "Галичина". Около 100 человек прошлись до майдана Незалежности с символикой дивизии, флагами Украины и националистических батальонов.

* Деятельность организации запрещена в России по решению Верховного суда.

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