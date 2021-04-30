ВОЗ рекомендовала ещё одну вакцину для экстренного применения: не "Спутник V"

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрешила применять ещё одну вакцину от коронавируса для экстренного использования. В список рекомендованных попал препарат американской фармацевтической компании Moderna.

"ВОЗ включила вакцину Moderna от CoViD-19 (mRNA 1273) в список препаратов для использования в чрезвычайных ситуациях, что сделало эту вакцину пятой, одобренной ВОЗ", — говорится в официальном заявлении организации.

Данный препарат рекомендуется использовать для пациентов старше 18 лет. Вакцина Moderna основана на м-РНК и имеет эффективность 94,1%. Она может храниться при температуре от минус 25 до минус 15 градусов. Срок хранения при температуре от 2 до 8 градусов составляет 30 дней.