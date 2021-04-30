ВОЗ рекомендовала ещё одну вакцину для экстренного применения: не "Спутник V"
Таким образом, организация разрешила использовать в ЧС пять препаратов различных производителей.
Фото © Агентство "Москва" / Зыков Кирилл
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) разрешила применять ещё одну вакцину от коронавируса для экстренного использования. В список рекомендованных попал препарат американской фармацевтической компании Moderna.
"ВОЗ включила вакцину Moderna от CoViD-19 (mRNA 1273) в список препаратов для использования в чрезвычайных ситуациях, что сделало эту вакцину пятой, одобренной ВОЗ", — говорится в официальном заявлении организации.
Данный препарат рекомендуется использовать для пациентов старше 18 лет. Вакцина Moderna основана на м-РНК и имеет эффективность 94,1%. Она может храниться при температуре от минус 25 до минус 15 градусов. Срок хранения при температуре от 2 до 8 градусов составляет 30 дней.
Как сообщал Лайф, 11 августа 2020 года Россия первой в мире зарегистрировала вакцину от коронавируса, препарат получил название "Спутник V". В начале февраля текущего года научный журнал Lancet опубликовал итоги клинических испытаний "Спутника V": он оказался одним из самых безопасных и эффективных препаратов от CoViD-19. А в марте вакцина стала самой узнаваемой в мире по итогам исследования авторитетной британской компании YouGov.
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