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Спасатель объяснил, как правильно оборудовать место для мангала, чтобы не сжечь лес

Андрей Качнов напомнил, что вблизи деревьев это делать опасно, так как огонь может перекинуться на них и тогда пострадает целая экосистема.

30 апреля 2021, 21:14
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Согласно новому законодательству, тем, кто будет жечь костры или небезопасно использовать мангалы, грозят крупные штрафы. Как этого избежать, в беседе с телеканалом "Звезда" рассказал спасатель Андрей Качнов.

"При установке мангала на даче около него не должно быть сухой травы, желательно обсыпать песком примерно в полуметре по кругу, стоять он должен на ровной поверхности, чтобы его нельзя было перевернуть. От деревьев и построек мангал должен находиться в пяти метрах", — отметил спасатель.

Что касается костров, то, по словам Качнова, самое главное разжигать их за 30 метров от любых жилых построек и деревьев. Также кострище должно быть обкопано и обсыпано песком. Кроме того, необходимо заранее подумать о средствах пожаротушения и заготовить воду, подчеркнул эксперт.

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Спасатель объяснил, что в лесу костры жечь запрещено, потому что многие люди делают это под деревьями, нередко огонь перекидывается на них, в результате чего из-за одного костра выгорают целые леса.

Ранее Лайф писал о рецепте лучшего маринада для шашлыка. Немного лука, перца и ароматных трав — и мясо получится вкусным и нежным.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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