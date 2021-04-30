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Армянский борт № 1 Пашиняна застрял в Казани из-за технической неисправности

Для него оперативно нашли другой самолёт, на котором он вместе с членами делегации вылетел в Ереван.

30 апреля 2021, 21:23
<p>Фото © ТАСС / Погосян Степан</p>

Фото © ТАСС / Погосян Степан

Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян не смог вылететь на армянском борту № 1 из Казани, где участвовал в заседании межправсовета ЕАЭС. Причина — техническая неисправность самолёта, передаёт пресс-служба правительства республики.

"Пашинян и возглавляемая им делегация не могут вылететь из Казани в Ереван из-за выявленной в самолёте технической неисправности", — говорится в сообщении.

Пашинян уходит в отставку с поста премьера Армении

Пашинян уходит в отставку с поста премьера Армении

В настоящее время ведутся работы по устранению неисправности. Поскольку проблему оперативно устранить не получилось, Пашиняну и его делегации оперативно предоставили другой самолёт. Они уже вылетели в Ереван.

Ранее Лайф писал о том, что политолог объяснил, зачем Пашинян ушёл в отставку.

Авторы
Юлия Коновалова

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