Армянский борт № 1 Пашиняна застрял в Казани из-за технической неисправности
Для него оперативно нашли другой самолёт, на котором он вместе с членами делегации вылетел в Ереван.
Фото © ТАСС / Погосян Степан
Исполняющий обязанности премьера Армении Никол Пашинян не смог вылететь на армянском борту № 1 из Казани, где участвовал в заседании межправсовета ЕАЭС. Причина — техническая неисправность самолёта, передаёт пресс-служба правительства республики.
"Пашинян и возглавляемая им делегация не могут вылететь из Казани в Ереван из-за выявленной в самолёте технической неисправности", — говорится в сообщении.
В настоящее время ведутся работы по устранению неисправности. Поскольку проблему оперативно устранить не получилось, Пашиняну и его делегации оперативно предоставили другой самолёт. Они уже вылетели в Ереван.
Ранее Лайф писал о том, что политолог объяснил, зачем Пашинян ушёл в отставку.
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