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Украинский депутат поздравил ветеранов с 9 Мая фотографией с бойцами СС

На арендованном билборде парламентарий разместил свою фотографию на фоне партийных цветов, а также красивую надпись "Спасибо за победу! Спасибо за жизнь!".

30 апреля 2021, 21:33
<p>Фото © Telegram / <a href="https://t.me/donetch/5616" target="_blank" rel="noopener noreferrer">donetch</a></p>

Фото © Telegram / donetch

На Украине житомирский депутат облсовета от "Оппозиционной партии — За жизнь" Константин Черпицкий показал, что с историей у него всё не очень хорошо. Парламентарий поздравил ветеранов Великой Отечественной войны фотографией с бойцами СС. Первым на это несоответствие обратил внимание блогер с ником donetchanyn.

На арендованном билборде депутат разместил свою фотографию на фоне партийных цветов, а также красивую надпись "Спасибо за победу! Спасибо за жизнь!". Вот только на снимке были не воины-красноармейцы, а вторая танковая дивизия СС Das Reich.

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На Украине реабилитировали последнего расстрелянного в СССР бандеровца

Ранее Лайф писал, о том, как в Киеве почтили дивизию СС "Галичина" и заявили о желании пройтись по руинам Москвы. Около 100 человек прошлись до майдана Незалежности с символикой дивизии, флагами Украины и националистических батальонов.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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