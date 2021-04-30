Украинский депутат поздравил ветеранов с 9 Мая фотографией с бойцами СС
На арендованном билборде парламентарий разместил свою фотографию на фоне партийных цветов, а также красивую надпись "Спасибо за победу! Спасибо за жизнь!".
Фото © Telegram / donetch
На Украине житомирский депутат облсовета от "Оппозиционной партии — За жизнь" Константин Черпицкий показал, что с историей у него всё не очень хорошо. Парламентарий поздравил ветеранов Великой Отечественной войны фотографией с бойцами СС. Первым на это несоответствие обратил внимание блогер с ником donetchanyn.
На арендованном билборде депутат разместил свою фотографию на фоне партийных цветов, а также красивую надпись "Спасибо за победу! Спасибо за жизнь!". Вот только на снимке были не воины-красноармейцы, а вторая танковая дивизия СС Das Reich.
Ранее Лайф писал, о том, как в Киеве почтили дивизию СС "Галичина" и заявили о желании пройтись по руинам Москвы. Около 100 человек прошлись до майдана Незалежности с символикой дивизии, флагами Украины и националистических батальонов.
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