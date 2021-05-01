Пилот "Мерседеса" Боттас выиграл квалификацию Гран-при "Формулы-1" в Португалии, Мазепин — последний
Валттери Боттас. Фото © Twitter / F1
Российский гонщик "Хааса" Никита Мазепин показал худшее время и занял 20-е место.
Пилот "Мерседеса" Боттас выиграл квалификацию Гран-при "Формулы-1" в Португалии. Видео © Twitter / F1
Финский пилот команды "Мерседес" Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Португалии. Лучший круг спортсмену удалось проехать за 1 минуту 18,348 секунды.
Второе место занял его партнёр по команде британец Льюис Хэмилтон (1 минута 18,355 секунды). Третьим пришёл нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен (1 минута 18,746 секунды).
Российский гонщик команды "Хаас" Никита Мазепин показал наихудший результат, заняв 20-е место.
- 4. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 1.18,890
- 5. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1.19,039
- 6. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1.19,042
- 7. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.19,116
- 8. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.19,306
- 9. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.19,475
- 10. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1.19,659
- 11. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.19,109
- 12. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.19,216
- 13. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1.19,456
- 14. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1.19,463
- 15. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.19,812
- 16. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1.19,839
- 17. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1.19,913
- 18. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1.20,285
- 19. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1.20,452
- 20. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 1.20,912
Напомним, второй этап сезона в итальянской Имоле 18 апреля выиграл Ферстаппен. Мазепин тогда пришёл 17-м.