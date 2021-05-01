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Пилот "Мерседеса" Боттас выиграл квалификацию Гран-при "Формулы-1" в Португалии, Мазепин — последний

Российский гонщик "Хааса" Никита Мазепин показал худшее время и занял 20-е место.

1 мая 2021, 17:01
<p>Валттери Боттас. Фото © Twitter / <a href="https://twitter.com/F1" target="_blank" rel="noopener noreferrer">F1</a></p>

Валттери Боттас. Фото © Twitter / F1

Пилот "Мерседеса" Боттас выиграл квалификацию Гран-при "Формулы-1" в Португалии. Видео © Twitter / F1

Финский пилот команды "Мерседес" Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Португалии. Лучший круг спортсмену удалось проехать за 1 минуту 18,348 секунды.

Второе место занял его партнёр по команде британец Льюис Хэмилтон (1 минута 18,355 секунды). Третьим пришёл нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен (1 минута 18,746 секунды).

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Российский гонщик команды "Хаас" Никита Мазепин показал наихудший результат, заняв 20-е место.

  • 4. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 1.18,890
  • 5. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1.19,039
  • 6. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1.19,042
  • 7. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.19,116
  • 8. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.19,306
  • 9. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.19,475
  • 10. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1.19,659
  • 11. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.19,109
  • 12. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.19,216
  • 13. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1.19,456
  • 14. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1.19,463
  • 15. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.19,812
  • 16. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1.19,839
  • 17. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1.19,913
  • 18. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1.20,285
  • 19. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1.20,452
  • 20. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 1.20,912

Напомним, второй этап сезона в итальянской Имоле 18 апреля выиграл Ферстаппен. Мазепин тогда пришёл 17-м.

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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