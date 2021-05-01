Переговоры по Украине
Бюджет и налоги — 2027
Атаки БПЛА

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 мая 2021, 20:01

Пилот "Мерседеса" Боттас выиграл квалификацию Гран-при "Формулы-1" в Португалии, Мазепин — последний

Валттери Боттас. Фото © Twitter / F1

Валттери Боттас. Фото © Twitter / F1

Российский гонщик "Хааса" Никита Мазепин показал худшее время и занял 20-е место.

Пилот "Мерседеса" Боттас выиграл квалификацию Гран-при "Формулы-1" в Португалии. Видео © Twitter / F1

Финский пилот команды "Мерседес" Валттери Боттас выиграл квалификацию Гран-при Португалии. Лучший круг спортсмену удалось проехать за 1 минуту 18,348 секунды.

Второе место занял его партнёр по команде британец Льюис Хэмилтон (1 минута 18,355 секунды). Третьим пришёл нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен (1 минута 18,746 секунды).

Ещё больше зрелищ: "Формула-1" официально утвердила спринтерские гонки
Ещё больше зрелищ: "Формула-1" официально утвердила спринтерские гонки

Российский гонщик команды "Хаас" Никита Мазепин показал наихудший результат, заняв 20-е место.

  • 4. Серхио Перес (Мексика, Red Bull) — 1.18,890
  • 5. Карлос Сайнс (Испания, Ferrari) — 1.19,039
  • 6. Эстебан Окон (Франция, Alpine) — 1.19,042
  • 7. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 1.19,116
  • 8. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 1.19,306
  • 9. Пьер Гасли (Франция, AlphaTauri) — 1.19,475
  • 10. Себастьян Феттель (Германия, Aston Martin) — 1.19,659
  • 11. Джордж Расселл (Великобритания, Williams) — 1.19,109
  • 12. Антонио Джовинацци (Италия, Alfa Romeo) — 1.19,216
  • 13. Фернандо Алонсо (Испания, Alpine) — 1.19,456
  • 14. Юки Цунода (Япония, AlphaTauri) — 1.19,463
  • 15. Кими Райкконен (Финляндия, Alfa Romeo) — 1.19,812
  • 16. Даниэл Риккьярдо (Австралия, McLaren) — 1.19,839
  • 17. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1.19,913
  • 18. Николас Латифи (Канада, Williams) — 1.20,285
  • 19. Мик Шумахер (Германия, Haas) — 1.20,452
  • 20. Никита Мазепин (Россия, Haas) — 1.20,912

Напомним, второй этап сезона в итальянской Имоле 18 апреля выиграл Ферстаппен. Мазепин тогда пришёл 17-м.

BannerImage
Яна Недомолкина
  • Новости
  • Формула-1
  • Валттери Боттас
  • Льюис Хэмилтон
  • Никита Мазепин
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar