"Обезбашенные от лёгких денег": Руфер рассказал, как в Петербурге нелегальные гиды дерутся за крыши

Из-за нелегальных экскурсий по крышам Санкт-Петербурга они перестали быть безопасными, так как между организаторами туров часто вспыхивают конфликты. Об этом рассказал один из таких руферов, Дмитрий Иванов.

"Многие люди полагают, что это просто — найти крышу, сломать замок. Они начинают делить имущество на этой почве. Это всегда было, теперь новая форма — драки за крыши. Это просто люди, обезбашенные от лёгких денег, гормонов, они почувствовали, что можно легко заработать. И вот начинают друг с другом...", — рассказал он в эфире телеканала "Звезда".

Напомним, совсем недавно в Петербурге нелегальные гиды не поделили крышу и даже устроили стрельбу. В ходе перепалки один из них выхватил газовый пистолет и выстрелил конкуренту в лицо. Оппонент в ответ написал заявление в полицию, но это вышло ему боком, ведь теперь оба участника будут привлечены к ответственности за проведение нелегальных экскурсий.

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