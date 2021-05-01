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"Обезбашенные от лёгких денег": Руфер рассказал, как в Петербурге нелегальные гиды дерутся за крыши

Совсем недавно в Северной столице один из таких экскурсоводов выстрелил другому в лицо из газового пистолета.

1 мая 2021, 16:50
<p>Фото © ТАСС / Руслан Шамуков</p>

Фото © ТАСС / Руслан Шамуков

Из-за нелегальных экскурсий по крышам Санкт-Петербурга они перестали быть безопасными, так как между организаторами туров часто вспыхивают конфликты. Об этом рассказал один из таких руферов, Дмитрий Иванов.

"Многие люди полагают, что это просто — найти крышу, сломать замок. Они начинают делить имущество на этой почве. Это всегда было, теперь новая форма — драки за крыши. Это просто люди, обезбашенные от лёгких денег, гормонов, они почувствовали, что можно легко заработать. И вот начинают друг с другом...", — рассказал он в эфире телеканала "Звезда".

На какие риски шёл руфер, перед тем как погибнуть вместе с девушкой, сорвавшись с крыши в Питере

На какие риски шёл руфер, перед тем как погибнуть вместе с девушкой, сорвавшись с крыши в Питере

Напомним, совсем недавно в Петербурге нелегальные гиды не поделили крышу и даже устроили стрельбу. В ходе перепалки один из них выхватил газовый пистолет и выстрелил конкуренту в лицо. Оппонент в ответ написал заявление в полицию, но это вышло ему боком, ведь теперь оба участника будут привлечены к ответственности за проведение нелегальных экскурсий.

Ранее Лайф писал о руфере, который проводил экскурсию по крышам Питера для девушки, однако оба сорвались и упали.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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