На какие риски шёл руфер, перед тем как погибнуть вместе с девушкой, сорвавшись с крыши в Питере

В Санкт-Петербурге, на улице Рубинштейна, сорвались с крыши и погибли 23-летний Александр С. и его спутница. Парень, по словам знакомых, хорошо знал историю города и нередко проводил экскурсии, в том числе показывая своим клиентам головокружительные виды. Однако в роковой день что-то пошло не так.

Фото © Соцсети

За несколько дней до гибели Александр выкладывал весёлые фото с вечеринок с друзьями, походов по ресторанам, а ещё ранее ностальгировал по путешествиям, показывая солнечные кадры со Шри-Ланки. Парень рассказывал у себя на странице, что много где успел побывать. Заграницу он посещал не только в качестве туриста, но и в качестве студента. И даже успел поработать вдали от родины.

Фото © Соцсети

В Петербурге же он предлагал желающим насладиться красотами старинных домов, заглянуть в уютные дворики и полюбоваться видами с крыш. "Будете в Питере, обязательно пишите Саше — он знает (помимо маршрутов и крыш) всякие душевные места, типа чисто китайскую столовую с китайским персоналом, с меню на китайском — нихао по полной. И, конечно же, бары, заведения и всё такое", — писал один из его клиентов. А сам Александр отмечал, что также разрабатывает интересную экскурсию по барам, пабам, рюмочным и прочим питейным заведениям. Кадры с алкоголем нередко появлялись на его странице.

Фото © Соцсети