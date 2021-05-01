Кровь, бинты и шприцы: Лайф публикует видео из подъезда, где звезда "Пацанок" Милас устроила поножовщину
Поскольку заявления в полицию не поступало, никакого дела по факту случившегося в правоохранительных органах не возбуждали.
Так сейчас выглядит тамбур перед квартирой, где звезда "Пацанок" Ксения Милас устроила поножовщину. Видео © LIFE
В распоряжении Лайфа появилось видео из тамбура столичной квартиры диджея Яны Бородиной, в которой произошла поножовщина с участием звезды "Пацанок", ведущей шоу "Ревизорро".
На кадрах видны кровь, разводы и следы от ног. Также на полу подъезда валяются медицинские шприцы, бинты и различный мусор.
Напомним, инцидент произошёл в квартире Бородиной накануне во время вечеринки. Одна из девушек набросилась на подругу диджея и несколько раз ударила её ножом в грудь и руки, пострадавшую госпитализировали. Лайф выяснил, что нападавшей оказалась звезда шоу "Пацанки" Ксения Милас.
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