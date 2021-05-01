Во Франции "жёлтые жилеты" вышли на первомайские демонстрации и устроили стычки с силовиками
В общей сложности во всех городах страны в акциях принимают участие около 100 тысяч человек.
Фото © Getty Images / Kiran Ridley
Во Франции "жёлтые жилеты" вышли на первомайские демонстрации и устроили стычки с силовиками. Видео © Twitter / wlctv_ca / Christi22917002 / ClementLanot / LorentzMathias
Во Франции 1 мая представители движения "жёлтых жилетов" устроили первомайские демонстрации. Акции прошли в Париже, Лионе и других крупных городах.
В столице Франции митинг начался в 10:00 на площади маршала Жуана. Оттуда активисты направились к площади Республики, где в 14:00 стартовала всеобщая демонстрация. Сначала акция проходила мирно, но затем возникли столкновения между полицией и протестующими. Силы правопорядка использовали слезоточивый газ и задержали около 30 человек. В Лионе же пострадали 27 сотрудников полиции и жандармерии, сообщает префектура региона Овернь - Рона - Альпы. Число задержанных пока не известно, всего в демонстрации приняли участие около трёх тысяч человек.
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Напомним, протестные акции "жёлтых жилетов" начались во Франции в ноябре 2018 года. Первоначально они проходили в знак протеста против повышения цен на бензин, после чего недовольство вызвала пенсионная реформа в стране. Сейчас участники митингов недовольны теми мерами, которые французские власти принимают для борьбы с коронавирусом.
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