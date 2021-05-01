Во Франции "жёлтые жилеты" вышли на первомайские демонстрации и устроили стычки с силовиками

В столице Франции митинг начался в 10:00 на площади маршала Жуана. Оттуда активисты направились к площади Республики, где в 14:00 стартовала всеобщая демонстрация. Сначала акция проходила мирно, но затем возникли столкновения между полицией и протестующими. Силы правопорядка использовали слезоточивый газ и задержали около 30 человек. В Лионе же пострадали 27 сотрудников полиции и жандармерии, сообщает префектура региона Овернь - Рона - Альпы. Число задержанных пока не известно, всего в демонстрации приняли участие около трёх тысяч человек.