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Путин освободил от должности замглавы МЧС РФ генерала Барышева

В своём кресле он пробыл около четырёх лет. С чем связано такое решение и кто займёт его место, пока не сообщается.

1 мая 2021, 15:35
<p>Павел Барышев. Фото © <a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2,_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#/media/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:%D0%91%D0%B0%D1%80%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2_%D0%9F.%D0%A4.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a></p>

Павел Барышев. Фото © Wikipedia

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому освобождён от должности заместителя главы МЧС РФ генерал-полковник Павел Барышев.

"Освободить генерал-полковника Барышева Павла Фёдоровича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", — говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации.

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Барышев занимал пост замглавы ведомства с 2 февраля 2017 года.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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