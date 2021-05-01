Путин освободил от должности замглавы МЧС РФ генерала Барышева
В своём кресле он пробыл около четырёх лет. С чем связано такое решение и кто займёт его место, пока не сообщается.
Павел Барышев. Фото © Wikipedia
Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому освобождён от должности заместителя главы МЧС РФ генерал-полковник Павел Барышев.
"Освободить генерал-полковника Барышева Павла Фёдоровича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", — говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации.
Барышев занимал пост замглавы ведомства с 2 февраля 2017 года.
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