Путин освободил от должности замглавы МЧС РФ генерала Барышева

"Освободить генерал-полковника Барышева Павла Фёдоровича от должности заместителя министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий", — говорится в документе на официальном интернет-портале правовой информации.