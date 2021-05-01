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Найдены документы, отягчающие вину директора спортшколы, где учились погибшие в ДТП девочки

По предварительной версии, приказ на следование команды автомобильным транспортом был подписан уже после аварии.

1 мая 2021, 15:19
<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

Директор спортшколы, ученицы которой попали в ДТП в Ставрополье, не подавала заявку в ГИБДД на сопровождение команды и не согласовала соревнования со спорткомитетом. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, перевозить несовершеннолетних баскетболисток можно было только ж/д транспортом или авиасообщением. Участвовать в соревнованиях или нет, решали сами дети. При этом поездку оплатили родители.

Лайф публикует видео момента жуткого ДТП с детьми на Ставрополье

Лайф публикует видео момента жуткого ДТП с детьми на Ставрополье

После проведённых в школе обысков правоохранители обнаружили документы, отягчающие участь директора школы. В частности, речь идёт о приказе отправить команду ж/д транспортом, на котором стоит её подпись. Второй документ — тоже приказ, но на следование команды автомобильным транспортом, однако его подписать не успели (по версии следствия, бумаги оформили уже после ДТП).

В Волгоградской области 3 мая объявили траур по погибшим в ДТП на Ставрополье детям

В Волгоградской области 3 мая объявили траур по погибшим в ДТП на Ставрополье детям

Также отмечается, что путевой лист так и не был оформлен. Спортшкола просто заплатила дяде одной из погибших девочек 25 тысяч рублей, чтобы он отвёз детей на соревнования.

Как уже писал Лайф, несовершеннолетние в возрасте от 12 до 14 лет ехали на соревнования по баскетболу из Волгограда в Черкесск. Жертвами аварии стали пять девочек. Девять несовершеннолетних попали в больницу. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП. Лайф публиковал фото и видео с места аварии.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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