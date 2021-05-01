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Политолог раскрыл истинную цель заявлений генерала США о российском "убийце" спутников

Эксперт напомнил, что данные технологии были ещё в СССР и ничего удивительного в них нет.

1 мая 2021, 14:59

Фото © Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

Американский генерал ВВС США Джон Рэймонд, который ранее заявил, что Россия и Китай якобы смогли разработать оружие, способное вывести из строя и уничтожить американские спутники, просто хочет денег из госбюджета. Потому он и позволяет себе столь претенциозные высказывания, считает профессор факультета политологии МГУ, доктор политических наук Андрей Манойло.

"Единственная подоплёка того, что Россия и Китай разработали какое-то оружие, — дайте денег нашим космическим войскам. За счёт перераспределения бюджета Пентагона, который, как известно, довольно велик, а космические войска маленькие. Даже если немножко у этого бюджета Пентагона отщипнуть и Рэймонду дать, они там будут в долларах купаться. Ради своей личной выгоды он строит карьеру, но свою личную. Ему нужны деньги, и лучший способ получить эти деньги — напугать всех", — сказал он Лайфу.

США утверждают, что Россия испытала "убийцу спутников"

США утверждают, что Россия испытала "убийцу спутников"

Манойло напомнил, что даже в советское время были разработки по противодействию чужим спутникам. Это, утверждает политолог, прекрасно известно и американской стороне. Часть данных разработок, по его мнению, вполне могла остаться "по наследству" от СССР для Китая и, соответственно, России.

"Он (Рэймонд. — Прим. Лайфа) знает, что противоспутниковые системы были ещё в Советском Союзе, догадывается, не совсем же дурак, о том, что, скорее всего, они в наследство остались и России, и Китаю, может, придумали что-то новое. Всего этого ему достаточно, чтобы делать такого рода заявления. Этот его демарш не встроен в какую-то антироссийскую кампанию. Это его личная инициатива. Единственное, на что он рассчитывает, что это даст резонанс. И его люди передадут в Пентагон: смотрите, русские подтверждают своими словами, что у них есть такое оружие. Детские игры", — заключил политолог.

Ракету "Сармат" сочли "посланием русских" Джо Байдену

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Ранее американцев обеспокоила российская противоракета, летящая быстрее пули.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Анастасия Шапранова
Анастасия Шапранова

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