В Ленобласти гости ресторана с пистолетом в руках потребовали бесплатную шаверму

В Ленобласти двое мужчин, угрожая пистолетом, потребовали приготовить им бесплатную шаверму в одном из кафе. В результате агрессивных любителей мяса в лаваше задержала полиция, сообщает телеканал "360".

Инцидент произошёл накануне вечером в Луге. Дебоширы зашли в ресторан восточной кухни "Сим-Сим" и заказали одну шаверму на двоих. Блюда оказалось мало для того, чтобы насытиться, и тогда мужчины потребовали от официанта добавки, заявив, что на самом деле платили за две шаурмы. Для убедительности один из них достал травматический пистолет, однако сотрудники ресторана не испугались и вызвали полицию.

С приехавшими на место правоохранителями буйные гости заведения разговаривали гораздо сдержаннее, чем с официантом. Хозяин пистолета без вопросов сдался и отдал оружие. Как выяснилось позже, все необходимые документы на травмат у него были. Теперь в полиции по факту случившегося проводят проверку.

Ранее Лайф рассказывал, что в разгар карантина в Британии мужчина без прав ради шаурмы отвёз семью за 500 километров от дома, но попал в ДТП на обратном пути.

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