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Один человек погиб в жёстком столкновении легковушки, грузовика и автобуса на Кубани

Пассажирку "мазды" зажало в салоне авто во время столкновения. Её госпитализировали с многочисленными серьёзными травмами.

1 мая 2021, 14:44

Фото © LIFE

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    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)
  • Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)
    Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

Фото с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение Livecorr (доступно на Android и iOS)

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В Краснодарском крае произошла авария с участием грузовика, легкового автомобиля "Мазда" и рейсового автобуса. Случилось всё на трассе в Крымском районе близ хутора Адагум. В результате столкновения погиб водитель легковушки. Также пострадала пассажирка, которую зажало в салоне. Люди, ехавшие в автобусе, остались невредимы, сообщил источник.

По его данным, водитель "мазды" выехал на встречную полосу, врезался в автобус и скончался на месте. Его пассажирка с травмами головы, груди и живота, а также переломами нижних конечностей и другими повреждениями была доставлена в Абинскую ЦРБ в тяжёлом состоянии.

Лайф публикует видео момента жуткого ДТП с детьми на Ставрополье

Лайф публикует видео момента жуткого ДТП с детьми на Ставрополье

Все пассажиры автобуса (42 человека, из них шесть детей) после столкновения остались невредимы. Их пересадили на другой автобус до Краснодара.

Ранее Лайф писал про жуткую аварию, которая произошла в Ставропольском крае. Несовершеннолетние в возрасте от 12 до 14 лет ехали на соревнования по баскетболу из Волгограда в Черкесск. Жертвами аварии стали пять девочек. Ещё девять несовершеннолетних попали в больницу. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП. Лайф публиковал фото и видео с места аварии.

После смертельного ДТП в Хабаровском крае задержан водитель автобуса

После смертельного ДТП в Хабаровском крае задержан водитель автобуса

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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