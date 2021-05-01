Один человек погиб в жёстком столкновении легковушки, грузовика и автобуса на Кубани







В Краснодарском крае произошла авария с участием грузовика, легкового автомобиля "Мазда" и рейсового автобуса. Случилось всё на трассе в Крымском районе близ хутора Адагум. В результате столкновения погиб водитель легковушки. Также пострадала пассажирка, которую зажало в салоне. Люди, ехавшие в автобусе, остались невредимы, сообщил источник.

По его данным, водитель "мазды" выехал на встречную полосу, врезался в автобус и скончался на месте. Его пассажирка с травмами головы, груди и живота, а также переломами нижних конечностей и другими повреждениями была доставлена в Абинскую ЦРБ в тяжёлом состоянии.

Все пассажиры автобуса (42 человека, из них шесть детей) после столкновения остались невредимы. Их пересадили на другой автобус до Краснодара.

Ранее Лайф писал про жуткую аварию, которая произошла в Ставропольском крае. Несовершеннолетние в возрасте от 12 до 14 лет ехали на соревнования по баскетболу из Волгограда в Черкесск. Жертвами аварии стали пять девочек. Ещё девять несовершеннолетних попали в больницу. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП. Лайф публиковал фото и видео с места аварии.

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