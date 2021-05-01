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Захарова обвинила США в подрыве консульской деятельности в России

Также официальный представитель МИД РФ назвала архаичной американскую систему выдачи виз из-за очных собеседований.

1 мая 2021, 14:18
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

США, сократив обслуживание россиян в своих дипмиссиях, подорвали консульскую работу в РФ. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По её словам, Вашингтон пошёл на такой шаг самостоятельно, прикрываясь некими мерами воздействия со стороны России.

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Захарова напомнила, что страны сами решают, какими вопросами занимается дипломат: консульскими, экономическими или культурными.

"Соответственно, не Москва заставляла Вашингтон уменьшать количество консульских сотрудников, это решение Вашингтона — уменьшить количество дипломатов именно на консульском направлении", отметила представитель МИД РФ в интервью ютуб-каналу Sputnik.

Кроме того, Захарова назвала архаичной систему выдачи виз США, поскольку она требует очных собеседований и занимает много времени. В свою очередь, Россия продолжает выдавать американцам визы в срок от семи до десяти дней вне зависимости от высылки сотрудников российского посольства.

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Напомним, ранее Посольство США объявило о прекращении выдачи американских виз для россиян. С 12 мая визы будут выдаваться в экстренном порядке только гражданам Штатов, а россияне смогут получить их, лишь если вопрос касается "жизни и смерти".

Авторы
Яна Недомолкина
Яна Недомолкина

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