Захарова обвинила США в подрыве консульской деятельности в России
Также официальный представитель МИД РФ назвала архаичной американскую систему выдачи виз из-за очных собеседований.
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США, сократив обслуживание россиян в своих дипмиссиях, подорвали консульскую работу в РФ. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. По её словам, Вашингтон пошёл на такой шаг самостоятельно, прикрываясь некими мерами воздействия со стороны России.
Захарова напомнила, что страны сами решают, какими вопросами занимается дипломат: консульскими, экономическими или культурными.
"Соответственно, не Москва заставляла Вашингтон уменьшать количество консульских сотрудников, это решение Вашингтона — уменьшить количество дипломатов именно на консульском направлении", — отметила представитель МИД РФ в интервью ютуб-каналу Sputnik.
Кроме того, Захарова назвала архаичной систему выдачи виз США, поскольку она требует очных собеседований и занимает много времени. В свою очередь, Россия продолжает выдавать американцам визы в срок от семи до десяти дней вне зависимости от высылки сотрудников российского посольства.
Напомним, ранее Посольство США объявило о прекращении выдачи американских виз для россиян. С 12 мая визы будут выдаваться в экстренном порядке только гражданам Штатов, а россияне смогут получить их, лишь если вопрос касается "жизни и смерти".
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