Девичник в московской квартире популярного диджея обернулся поножовщиной
По словам соседей, шумные тусовки в квартире Яны Бородиной проходят постоянно.
Яна Бородина. Фото © Instagram / yna_borodina_
Девичник в квартире известного диджея Яны Бородиной закончился поножовщиной. Как сообщает Пятый канал, девушка пригласила в гости трёх подруг и в какой-то момент между ними возникло недопонимание.
В результате одна из них набросилась на другую и несколько раз ударила её ножом в грудь и руки. После этого подругу Бородиной госпитализировали.
Соседка хозяйки квартиры рассказала, что громкие вечеринки в квартире диджея происходят постоянно и подъезд превратился в проходной двор.
"В 15 минут седьмого я слышала визги. Что-то кидали, бросали… Наверху ли, внизу… У них не первый раз кричат. Они сразу или врубают музыку, или у них течёт вода. Я прислушалась, наверное, минут пять был грохот, потом какие-то визги, плакал что ли кто-то", — сказала женщина.
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38-летняя Яна Бородина — известный российский диджей. Чаще всего девушка играет в столичных ночных клубах. А широкую популярность приобрела благодаря отношениям с телеведущей Ксенией Милас.
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