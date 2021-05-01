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Италия с 3 мая возобновляет выдачу россиянам туристических виз

Из-за пандемии коронавируса этот процесс может достигать 10 рабочих дней.

1 мая 2021, 13:46

Фото © Pixabay

С 3 мая Италия возобновит выдачу туристических виз россиянам. Эта информация была опубликована на сайте Генконсульства страны в Москве.

"С 3 мая 2021 года лица, имеющие итальянские туристические визы (шенгенская виза типа С), срок действия которых истёк в период с 1 января 2020 года по настоящее время, могут обратиться за получением новой итальянской туристической визы", говорится в сообщении.

Директор "Турпомощи" объяснил желание Италии открыть границы для российских туристов

Директор "Турпомощи" объяснил желание Италии открыть границы для российских туристов

При этом итальянские дипломаты предупредили, что из-за коронавируса срок выдачи готовых виз может достигать десяти дней.

Напомним, что уже этим летом Италия откроет границы для российских туристов. Об этом сообщил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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