Италия с 3 мая возобновляет выдачу россиянам туристических виз
Из-за пандемии коронавируса этот процесс может достигать 10 рабочих дней.
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С 3 мая Италия возобновит выдачу туристических виз россиянам. Эта информация была опубликована на сайте Генконсульства страны в Москве.
"С 3 мая 2021 года лица, имеющие итальянские туристические визы (шенгенская виза типа С), срок действия которых истёк в период с 1 января 2020 года по настоящее время, могут обратиться за получением новой итальянской туристической визы", — говорится в сообщении.
При этом итальянские дипломаты предупредили, что из-за коронавируса срок выдачи готовых виз может достигать десяти дней.
Напомним, что уже этим летом Италия откроет границы для российских туристов. Об этом сообщил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано.
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